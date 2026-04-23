Η Τεχεράνη μιλά για πιθανή “σημαντική εξέλιξη απόψε ή αύριο” στις προσπάθειες για νέες συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Μια σημαντική εξέλιξη στις προετοιμασίες για τις συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ στο Ισλαμαμπάντ θα μπορούσε να σημειωθεί «ήδη από απόψε ή αύριο», ανέφερε ιρανική διπλωματική πηγή στο ρωσικό πρακτορείο RIA Novosti.

«Μια σημαντική εξέλιξη στον εν εξελίξει διπλωματικό διάλογο μεταξύ του Πακιστάν και του Ιράν θα μπορούσε να επιτευχθεί ήδη από απόψε ή αύριο, δεδομένων των συνεχιζόμενων επαφών υψηλού επιπέδου μεταξύ των δύο πλευρών», ανέφερε χαρακτηριστικά η πηγή στο πρακτορείο.

Στο μεταξύ, όπως κυκλοφόρησε ήδη από χθες, η Ουάσινγκτον φέρεται να έχει δώσει ένα περιθώριο τριών ως πέντε ημερών στην Τεχεράνη για να καταθέσει τις δικές της προτάσεις και να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για μια πιθανή συμφωνία, που θα τερματίσει τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Στο ίδιο πλαίσιο, πηγές στο Ισλαμαμπάντ έκαναν λόγο για θετικές προσπάθειες διαμεσολάβησης με την Τεχεράνη, ανανεώνοντας την πιθανότητα διεξαγωγής περαιτέρω ειρηνευτικών συνομιλιών εντός των επόμενων «36 έως 72 ωρών».

Σε σχετική ερώτηση της “New York Post”, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε ότι «είναι πιθανό», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο εξελίξεων.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Σδούκου: Έχουμε αλλαγή παραδείγματος – Κοινωνική ενίσχυση με τις δικές μας οικονομικές δυνάμεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 15 ώρες πριν

Πιερρακάκης: Μόλις το 10% από το έξτρα πλεόνασμα προέρχεται από φόρους

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Καλλιθέα: Εμπρηστικός μηχανισμός εντοπίστηκε έξω από τον ΕΦΚΑ

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Δυτική Όχθη: Ένας νεκρός από πυρά ισραηλινών εποίκων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Γεραπετρίτης για την επίθεση σε ελληνόκτητο πλοίο στα Στενά του Ορμούζ: Υπάρχουν μεγάλες ζημιές, αλλά δεν έχει κατασχεθεί

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Τρύπωσαν σε αποθήκη και βούτηξαν εργαλεία αξίας 1690 ευρώ