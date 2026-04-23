MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Σοκαριστική επίθεση στη Νέα Υόρκη: 14χρονος ξυλοκόπησε 15χρονη επειδή αρνήθηκε να του δώσει το τηλέφωνό της – Σκληρές εικόνες

|
THESTIVAL TEAM

Ανατριχιαστικό βίντεο δείχνει έναν έφηβο να ρίχνει μια κοπέλα στο έδαφος και να την κλωτσάει στο κεφάλι, αφού αυτή φέρεται να αρνήθηκε να του δώσει τον αριθμό τηλεφώνου της, στη Νέα Υόρκη.

Το βίντεο που κυκλοφορεί στα κοινωνικά δίκτυα δείχνει τον 14χρονο να μιλά στην 15χρονη στο ανατολικό Χάρλεμ, στη συμβολή της οδού 107 με την 3η λεωφόρο την περασμένη Δευτέρα, μετά το τέλος του σχολικού ωραρίου, σύμφωνα με την “New York Post”.

«Θα σε σπάσω στο ξύλο αυτή τη στιγμή» λέει ο 14χρονος και εμποδίζει την έφηβη να περάσει τη διάβαση πεζών, ενώ ένας από τους φίλους του τον προτρέπει να «το κάνει».

«Στάσου ακριβώς εδώ», την διατάζει, δείχνοντας το έδαφος στα πόδια του. Προσπαθεί να τον παρακάμψει, αλλά εκείνος απλώνει το χέρι του και την σπρώχνει πίσω. «Φύγε από μπροστά μου, μ…», του λέει, γυρίζοντας την πλάτη της.

Ο 14χρονος άρπαξε την 15χρονη, την σήκωσε και την έριξε με δύναμη στο πεζοδρόμιο. Το κορίτσι βρισκόταν στο έδαφος και ο έφηβος της πάτησε το κεφάλι και έφυγε.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η 15χρονη υπέστη διάσειση και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο του Χάρλεμ, όπου η κατάστασή της κρίθηκε σταθερή.

Ο θύτης συνελήφθη και κατηγορήθηκε για βιαιοπραγία. Σύμφωνα με πηγές, αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο την Πέμπτη.

Δείτε το βίντεο – Προσοχή σκληρές εικόνες!

Νέα Υόρκη

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

