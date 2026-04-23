Aegean: Ξεκινούν ξανά οι πτήσεις προς Μέση Ανατολή από τις 28 Απριλίου

Την επανέναρξη ορισμένων πτήσεων από Ελλάδα και Κύπρο προς Ισραήλ και Σαουδική Αραβία, ανακοίνωσε η αεροπορική εταιρεία AEGEAN, η οποία είχε αναστείλει τις πτήσεις προς Μέση Ανατολή, λόγω της κατάστασης με τον πόλεμο στο Ιράν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση: “Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η AEGEAN, έπειτα από προσεκτική αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, προχωρά στην επανέναρξη ορισμένων πτήσεων που είχαν ακυρωθεί λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Ειδικότερα:

-Οι πτήσεις από την Αθήνα προς το Τελ Αβίβ επανεκκινούν στις 28 Απριλίου

-Οι πτήσεις από το Ηράκλειο προς το Τελ Αβίβ επανεκκινούν στις 30 Απριλίου

-Οι πτήσεις από τη Λάρνακα προς το Τελ Αβίβ επανεκκινούν στις 21 Μαΐου

-Οι πτήσεις από τη Ρόδο προς το Τελ Αβίβ επανεκκινούν στις 21 Μαΐου

-Οι πτήσεις από την Αθήνα προς το Ριάντ επανεκκινούν στις 21 Μαΐου

-Οι πτήσεις από την Αθήνα προς το Αμάν επανεκκινούν στις 21 Μαΐου

Η AEGEAN αξιολογεί διαρκώς τις συνθήκες και θα επανέλθει με όποια νεότερη ενημέρωση, σχετικά με την επανέναρξη πρόσθετων πτήσεων προς άλλους προορισμούς”.