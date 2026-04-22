Γεραπετρίτης για την επίθεση σε ελληνόκτητο πλοίο στα Στενά του Ορμούζ: Υπάρχουν μεγάλες ζημιές, αλλά δεν έχει κατασχεθεί

Πληροφορίες για το ελληνόκτητο πλοίο το οποίο δέχτηκε επίθεση από τους Φρουρούς της Επανάστασης στο Ιράν έδωσε μιλώντας στο CNN ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

«Επιβεβαιώνω ότι υπήρξε επίθεση σε ελληνόκτητο πλοίο από τους Ιρανούς υπάρχουν εκτεταμένες ζημιές αλλά τουλάχιστον προς το παρόν δεν κρατείται. Επικοινωνήσαμε ήδη με τον ιδιοκτήτη του πλοίου η οποία είναι σε επαφή με το πλήρωμα. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Υπάρχουν μεγάλες ζημιές αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει φόβος να βυθιστεί το πλοίο.

Είναι το πλοίο με σημαία Λιβερίας και ελληνικής ιδιοκτησίας και προσπαθούσε να εξέλθει από τα Στενά του Ορμούζ.

Η κατάσταση στο πεδίο είναι αρκετά ανησυχητική και για τον λόγο αυτό αποστείλαμε ειδοποίηση για όλα τα ελληνικά πλοία να δείξουν μεγάλη προσοχή και να αποφεύγουν να διασχίζουν τα Στενά.

Υπάρχουν 11 πλοία υπό ελληνική σημαία στον Κόλπο και έχουμε άλλα 40 – 50 ελληνόκτητα πλοία με σημαίες άλλων χωρών που βρίσκονται εκεί και μπορώ να επιβεβαιώσω ότι καταβάλλονται προσπάθειες να απομακρυνθούν αλλά δεν μπορώ να επιβεβαιώσω ότι τους ζητήθηκαν διόδια για να περάσουν τα Στενά του Ορμούζ».

