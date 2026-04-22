Μιχαηλίδου: Ανοίγει η πλατφόρμα για τις “Νταντάδες της Γειτονιάς” για voucher μέχρι 500 ευρώ

Ανοίγει η πλατφόρμα του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς» την ερχόμενη Δευτέρα (27.4.2026) για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής επιμελητών και επιμελητριών, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Ειδικότερα, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1, η Δόμνα Μιχαηλίδου σημείωσε ότι στο πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» μπορούν να ενταχθούν τόσο επαγγελματίες όσο και μέλη του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος, όπως παππούδες και γιαγιάδες, αλλά και φοιτήτριες, με στόχο τη δημιουργία ενός οργανωμένου πλαισίου φύλαξης για βρέφη ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Κάθε επιμελητής μπορεί να αναλαμβάνει έως τρία παιδιά, ενώ παρέχεται και η δυνατότητα αλλαγής επιμελητή από τους γονείς.

Έδωσε έμφαση στα κριτήρια ασφάλειας του προγράμματος, τονίζοντας ότι οι επιμελητές εγγράφονται στο μητρώο μόνο εφόσον διαθέτουν λευκό ποινικό μητρώο και τα απαραίτητα πιστοποιητικά υγείας. Παράλληλα, απαιτείται τρίωρη διαδικτυακή επιμόρφωση από το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, καθώς και εκπαίδευση σε πρώτες βοήθειες από το ΕΚΑΒ ή τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.

Το πρόγραμμα παρέχει ενίσχυση 500 ευρώ τον μήνα σε γονείς με πλήρη απασχόληση και 300 ευρώ σε γονείς με μερική απασχόληση ή σε αναζήτηση εργασίας. Για ένα παιδί, το ατομικό εισόδημα της μητέρας μπορεί να ανέρχεται έως τις 24.000 ευρώ, για δύο παιδιά έως τις 27.000 ευρώ, ενώ για οικογένειες με περισσότερα από τρία παιδιά δεν ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια. Όπως τόνισε η υπουργός, τα κριτήρια είναι ελαστικά και έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε το πρόγραμμα να απευθύνεται σε όσο το δυνατόν περισσότερες οικογένειες που έχουν πραγματική ανάγκη στήριξης.

Τέλος, η υπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στη δυνατότητα συμμετοχής συνταξιούχων ως επιμελητών, διευκρινίζοντας ότι μπορούν να εργαστούν στο πρόγραμμα χωρίς καμία περικοπή ή παρακράτηση της σύνταξής τους. Με αυτόν τον τρόπο, όπως επεσήμανε, αξιοποιούνται με θεσμικό τρόπο η εμπειρία, η διαθεσιμότητα και η προσφορά ανθρώπων που μπορούν να στηρίξουν έμπρακτα την οικογένεια.