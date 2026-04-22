Άδωνις Γεωργιάδης: Σε ενάμιση χρόνο δεν θα υπάρχουν ράντζα στο νοσοκομείο “Αττικόν”

Την εκτίμηση ότι σε ενάμιση χρόνο από σήμερα δεν θα υπάρχουν ράντζα στο νοσοκομείο «Αττικόν» εξέφρασε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, κατά τη διάρκεια της τελετής αγιασμού των θεμελίων του Νέου Κτηριακού Συγκροτήματος (22/04).

Πρόκειται για μια υποδομή που θα ενισχύσει κυρίως την Παθολογική Κλινική του νοσοκομείου, προβλέπει κοιτώνες εφημερεύοντων γιατρών και υλοποιείται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Κατά την τελετή, τόσο ο Άδωνις Γεωργιάδης όσο και ο Μάριος Θεμιστοκλέους, πέταξαν, συμβολικά, λίθους στο εργοτάξιο και φτυάρισαν χώμα.

Δείτε εικόνες του Intime:

«Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο για τους εξής λόγους: Το Αττικό Νοσοκομείο είναι μία από τις μεγάλες ναυαρχίδες του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Είναι ένα νοσοκομείο το οποίο είχε σχεδιαστεί για να εξυπηρετεί ογδόντα χιλιάδες ανθρώπους τον χρόνο και εξυπηρετεί διακόσιες χιλιάδες. Οι ανάγκες του είναι στην πραγματικότητα τεράστιες. Γι’ αυτό και είναι ένα από τα λίγα πια νοσοκομεία στα οποία δυστυχώς έχουμε ράντζα και έχουμε ράντζα συχνά και πολλά», τόνισε αρχικά ο κ. Γεωργιάδης.

Όπως είπε αυτή η εικόνα «δεν μας περιποιεί τιμή. Δεν είναι κάτι που θέλουμε να βλέπουμε και είναι κάτι που θέλουμε να λήξουμε. Για να το λήξουμε λοιπόν έχουμε εφαρμόσει ένα μεγάλο σχέδιο στο Υπουργείο Υγείας, που κρίσιμο κομμάτι αυτού του σχεδίου είναι το σημερινό έργο, το εργοτάξιο, το οποίο σήμερα εγκαινιάζουμε. Γιατί; Εδώ θα χτίσουμε τους κοιτώνες των γιατρών. Είναι ένα έργο 6,5 εκατομμυρίων.

Δεν είναι μικρό, είναι μεγάλο έργο. Πρώτα απ’ όλα θα δώσουμε στους γιατρούς μας που εφημερεύουν ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, που είναι σημαντικό. Από μόνο του είναι σημαντικό αυτό, γιατί οι γιατροί είναι άνθρωποι σκληρά εργαζόμενοι, οι οποίοι αξίζουν τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοπρέπεια κατά τον τρόπο της εργασίας τους και πρέπει να τους την παρέχουμε και ευχαριστούμε το Ίδρυμα γιατί μας την παρέχει με το σημερινό έργο».

Με τη μεταφορά των ιατρών στο νέο κτίριο, σύμφωνα με τον υπουργό, θα δημιουργηθούν 52 κλίνες για την Παθολογική Κλινική. «Αυτό σημαίνει 52 λιγότερα ράντζα, άρα 52 λιγότεροι άνθρωποι σε κάθε εφημερία που θα ταλαιπωρούνται. Σε συνδυασμό με το μεγάλο έργο που φτιάχνουμε με τα δικά μας χρήματα, με τα χρήματα του Υπουργείου Υγείας στο Νοσοκομείο πρώην Λοιμωδών Αγία Βαρβάρα, που θα κάνουμε την επέκταση της Παθολογικής Κλινικής και θα δώσουμε περίπου άλλα 110 κρεβάτια, υπερκαλύπτεται ο αριθμός των ράντζων που έχουμε σε κάθε εφημερία.

Άρα σε περίπου ένα, ενάμιση χρόνο από σήμερα δεν θα έχουμε πλέον ράντζα στο Αττικό Νοσοκομείο. Αυτό είναι μεγάλος και φιλόδοξος στόχος γιατί τα έχουμε εδώ και είκοσι χρόνια», σημείωσε κλείνοντας ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.