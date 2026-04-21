Πάτρα: Σοβαρό εργατικό ατύχημα στη ΒΙΠΕ – 50χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στο χέρι
Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 21 Απριλίου σε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στη Βιομηχανική Περιοχή Πατρών.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, ένας άνδρας ηλικίας 50 ετών, ο οποίος εργαζόταν ως χειριστής πρέσας ξυλείας, τραυματίστηκε στα δάχτυλα του χεριού του κατά την διάρκεια εργασιών.
Άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο έσπευσε στο σημείο και μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο «Ο Άγιος Ανδρέας».