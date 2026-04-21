MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Πάτρα: Σοβαρό εργατικό ατύχημα στη ΒΙΠΕ – 50χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στο χέρι

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 21 Απριλίου σε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στη Βιομηχανική Περιοχή Πατρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, ένας άνδρας ηλικίας 50 ετών, ο οποίος εργαζόταν ως χειριστής πρέσας ξυλείας, τραυματίστηκε στα δάχτυλα του χεριού του κατά την διάρκεια εργασιών.

Άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο έσπευσε στο σημείο και μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο «Ο Άγιος Ανδρέας».

ΕΚΑΒ Πάτρα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

