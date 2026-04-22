Βουλή: Άρση ασυλίας και για τους 13 βουλευτές που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Αίρεται η ασυλία και των 13 βουλευτών της ΝΔ, με την πλειοψηφία των βουλευτών να τάσσεται υπέρ του σχετικού αιτήματος.

Συνολικά ψήφισαν 288 βουλευτές, από τους 297. Απόντες ήταν εννιά.

Περισσότερες ψήφους πήρε η Αικατερίνη Παπακώστα, 287.

Δέκα βουλευτές συγκέντρωσαν 286 θετικές ψήφους.

Δύο βουλευτές, Τσιάρας και Αθανασίου, έλαβαν 285 ψήφους.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα για τις 13 άρσεις ασυλίας: