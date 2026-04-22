Τοποθετήθηκαν σύγχρονα οστεοφυλάκια στα Κοιμητήρια Ωραιοκάστρου

Σύγχρονα οστεοφυλάκια τοποθετήθηκαν το προηγούμενο διάστημα στα Κοιμητήρια του Ωραιοκάστρου, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας της δημοτικής αρχής για την αναβάθμιση των υποδομών και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του χώρου.

Όπως τονίζει στην ανακοίνωσή το ο Δήμος Ωραιοκάστρου, η συγκεκριμένη παρέμβαση αποτελεί μια ουσιαστική επένδυση στον σεβασμό της μνήμης των κεκοιμημένων, προσφέροντας παράλληλα αξιοπρεπείς και λειτουργικές λύσεις για τη φύλαξη των οστών. Τα νέα οστεοφυλάκια είναι κατασκευασμένα με σύγχρονες προδιαγραφές, διασφαλίζοντας αντοχή, αισθητική αρτιότητα και ευκολία πρόσβασης και χρήσης για τους συγγενείς.

«Η πρωτοβουλία αυτή δεν περιορίζεται μόνο στην κάλυψη πρακτικών αναγκών, αλλά συνιστά και έναν ελάχιστο φόρο τιμής προς εκείνους που δεν βρίσκονται πλέον κοντά μας. Με σεβασμό στην παράδοση και τις αξίες της τοπικής κοινωνίας, η διοίκηση του Δήμου Ωραιοκάστρου επιδιώκει να διατηρεί και να αναβαθμίζει τους χώρους μνήμης, αναγνωρίζοντας την ιδιαίτερη σημασία τους όλους μας. Το επόμενο διάστημα θα συνεχίσουμε με την τοποθέτηση οστεοφυλακίων στα Κοιμητήρια και των υπόλοιπων Κοινοτήτων του Δήμου μας», τονίζει η εντεταλμένη σύμβουλος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Εξωστρέφειας, Χριστίνα Αλίρη.

Προσθέτει πως η δημοτική αρχή παραμένει προσηλωμένη στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και στη διατήρηση της ιστορικής και πολιτιστικής συνέχειας της περιοχής, μέσα από έργα που συνδυάζουν λειτουργικότητα και ανθρωποκεντρική προσέγγιση.