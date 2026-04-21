FIBA Europe Cup: Στη Θεσσαλονίκη η αποστολή της Μπιλμπάο ενόψει του αυριανού πρώτου τελικού με τον ΠΑΟΚ – Δείτε εικόνες

Λίγο πριν τις 18:00 έφτασε στη Θεσσαλονίκη η αποστολή της Μπιλμπάο, ενόψει του αυριανού (22/04, 19:15) πρώτου τελικού του FIBA Europe Cup ανάμεσα στους Βάσκους και τον ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με το metrosport.gr, η αντίπαλος του «Δικεφάλου» θα προπονηθεί το πρωί του αγώνα στην “PAOK Sports Arena”.

Συνοδευόμενη από τους φιλάθλους της, η Μπιλμπάο έφτασε το απόγευμα της Τρίτης (21/04) στη Θεσσαλονίκη και είναι έτοιμη για τον πρώτο μεγάλο τελικό κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Ο Νταρούν Χίλιαρντ παραμένει αμφίβολος και φαίνεται πως πάμε σε… game time decision από τον Χάουμε Πονσαρνάου.

Δείτε εικόνες του Intime από την άφιξη της Μπιλμπάο:

Θεσσαλονίκη ΚΑΕ ΠΑΟΚ

