Θεσσαλονίκη: Ακυρώνονται λόγω κακοκαιρίας τα εγκαίνια της Ανθοκομικής Έκθεσης Καλαμαριάς

Ο Δήμος Καλαμαριάς και η ΔΕΤΕΚ Α.Ε. ενημερώνουν ότι λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, οι προγραμματισμένες για σήμερα εκδηλώσεις εγκαινίων της Ανθοκομικής ακυρώνονται.

Η Καλαμαριά υποδέχεται και φέτος την άνοιξη με τον πιο ζωντανό και πολύχρωμο τρόπο, μέσα από τη διοργάνωση της 38ης Ανθοκομικής Έκθεσης, ενός θεσμού που αποτελεί σημείο αναφοράς για την πόλη και τους κατοίκους της.

Η έκθεση ανοίγει τις πύλες της, την Πέμπτη 23 Απριλίου, στην Ακτή Αρετσού, και θα διαρκέσει έως τις 3 Μαΐου, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Η Ανθοκομική Έκθεση Καλαμαριάς, ο αρχαιότερος θεσμός της πόλης, συνεχίζει για 38η χρονιά να φέρνει κοντά τη φύση, τον πολιτισμό και την καθημερινότητα των πολιτών.

Η φετινή διοργάνωση πλαισιώνεται από ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων:

ΠΕΜΠΤΗ 23/4

19:00 Σύλλογος Βυζαντίου Καλαμαριάς

19:30 Πολιτιστικός Σύλλογος «Αλία Θέρμης» Καλαμαριάς

20:00 Αθλητικός και Πολιτιστικός Σύλλογος «Ναύαρχος Βότσης» με ποντιακούς χορούς

20:30 Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος «Καλλίστη» (παραδοσιακοί, λαϊκοί, λάτιν χοροί)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/4

19:30 Ορχήστρα Ελληνικής Μουσικής του Δημοτικού Ωδείου Καλαμαριάς «Τα τραγούδια της παρέας»

ΣΑΒΒΑΤΟ 25/4

19:00 Ο Χορευτικός Όμιλος Θεσσαλονίκης παρουσιάζει μουσικοχορευτική παράσταση με χορούς και τραγούδια του τόπου μας

ΚΥΡΙΑΚΗ 26/4

18:30 Πολιτιστικός Ποντιακός Σύλλογος Καλαμαριάς «Οι Μίθριοι»

19:45 Σύλλογος Τρικαλινών Θεσσαλονίκης «Ο Ασκληπιός»

20:15 Εξωραϊστικός Σύλλογος Φοίνικα

ΔΕΥΤΕΡΑ 27/4

18:30 Χορωδία και παραδοσιακοί χοροί από τον Σύλλογο Μικρασιατών Κουριωτών Καλαμαριάς «Ο Ταξιάρχης»

19:30 Λαογραφικός Σύλλογος Ν. Ρυσίου «Η Αρετσού»

20:00 Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος «Ναύαρχος Βότσης» με χορούς από όλη την Ελλάδα

20:30 Σύλλογος Έρευνας και Διάδοσης της Κρητικής Παράδοσης «Ιδαία Γη»

ΤΡΙΤΗ 28/4

18:30 Εργαστήρι Παραδοσιακών Χορών Δασκάλων και Νηπιαγωγών Θεσσαλονίκης (παιδικό τμήμα)

19:00 Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλίπολης

19:30 Προοδευτικός Σύλλογος Αρετσούς-Δέρκων (Τμήμα Παραδοσιακών Χορών)

20:00 Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Ν. Μηχανιώνας

20:30 Λύκειο Ελληνίδων Θεσσαλονίκης

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/4

18:30 Χορευτική ομάδα Αγ. Παύλου «Χορόσημο»

19:00 Πολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Καλαμαριάς «Η Κηφισιά» (χορωδία, τμήματα παραδοσιακών και κρητικών, λάτιν χορών)

ΠΕΜΠΤΗ 30/4

19:00 Πολυφωνική Χορωδία Θεσσαλονίκης

19:30 Χορωδία του Προοδευτικού Συλλόγου Αρετσούς-Δέρκων

20:00 Πολιτιστικός Σύλλογος Τριλόφου

20:15 Πολιτιστικός Σύλλογος Λητής

20:30 Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Νέας Κρήνης «Μπουμπουλίνα»

21:00 Σύμπραξη Χορωδιών Θρακικής Εστίας Σερρών, Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Προβατά «Οι Αμαζόνες» και Πολιτιστικού Συλλόγου Θρακών Σκουτάρεως

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/5

19:00 Λαϊκό γλέντι με την ορχήστρα «Το Λαϊκόν»

ΣΑΒΒΑΤΟ 2/5

19:00 Παραδοσιακό γλέντι με τους Anise Ensemble

ΚΥΡΙΑΚΗ 3/5

19:00 Ποντιακό γλέντι με την Ένωση Ποντίων Καλαμαριάς και το Σύλλογο Καυκασίων Καλαμαριάς

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης συμμετέχουν: ARSIS, Cleaningans, Το Χαμόγελο του Παιδιού, Σύλλογος Γυναικείας Αλληλεγγύης «Μαλβίνα», Σύλλογος Γονέων ΑμεΑ «Ηλιάτορας», ΚΕΠΚΑ, Κέντρο Πρόληψης «Ελπίδα».

Στον χώρο θα λειτουργούν:

Εργαστήριο γλυπτικής από ανακυκλώσιμα υλικά

Εικαστικό εργαστήριο με ανακυκλώσιμα υλικά από τους Cleaningans

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Καθημερινές: 10:00 – 14:00 & 17:00 – 22:00

Σαββατοκύριακα & Πρωτομαγιά: 10:00 – 22:00

Ο Δήμος Καλαμαριάς καλεί όλους τους πολίτες να επισκεφθούν την Ανθοκομική Έκθεση και να συμμετάσχουν σε μια γιορτή που ενώνει τη φύση, τον πολιτισμό και την πόλη.