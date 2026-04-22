Γεωργιάδης για τις άρσεις ασυλίας: Θα ψηφίσω για να μη μείνει καμία σκιά, ποινικοποιείται μια απολύτως φυσιολογική λειτουργία

Με μια μακροσκελή και υψηλών τόνων ανάρτηση, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης παρενέβη στη συζήτηση για την ψηφοφορία στη Βουλή σχετικά με τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που περιλαμβάνονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ότι οι αποδιδόμενες πράξεις δεν συνιστούν κάτι ξένο προς τη συνήθη κοινοβουλευτική πρακτική, αλλά εντάσσονται, όπως ανέφερε, στην «πολιτική διαμεσολάβηση» που ασκούν διαχρονικά οι βουλευτές για λογαριασμό πολιτών της περιφέρειάς τους. «Δεν υπάρχει κανένας απολύτως βουλευτής, που δεν έχει πάρει τηλέφωνο σε κάποια δημόσια υπηρεσία (…) και να μην έχει ζητήσει κάτι για κάποιον ψηφοφόρο του», σημειώνει ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, απορρίπτοντας τη θεώρηση ότι κάθε τέτοια ενέργεια συνιστά ποινικά ελέγξιμη πράξη.

Στο ίδιο πλαίσιο, κάνει λόγο για «απόλυτη υποκρισία και απόλυτο παραλογισμό», υποστηρίζοντας ότι η ποινικοποίηση κάθε τηλεφωνικής παρέμβασης ή διαβίβασης αιτήματος πολίτη θα οδηγούσε σε πλήρη απονέκρωση της καθημερινής πολιτικής λειτουργίας. «Αν δεν υπάρχει δόλος και ίδιον όφελος δεν υπάρχει παρανομία. Έλεος με την υποκρισία», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παρά ταύτα, ο υπουργός Υγείας ξεκαθαρίζει ότι θα ψηφίσει υπέρ της άρσης ασυλίας των συναδέλφων του, παρότι, όπως σημειώνει, θεωρεί ότι «ούτε κάτι κακό έπραξαν» και ότι η δράση τους εμπίπτει «στον ορισμό της βουλευτικής ασυλίας». Η επιλογή του αυτή, όπως εξηγεί, υπαγορεύεται από το γεγονός ότι «το ζητούν οι ίδιοι» για να αρθεί κάθε σκιά. «Αύριο θα κάνω λοιπόν το καθήκον μου για να μην μείνει πάνω στην παράταξη μας καμία σκιά, αλλά να ξέρετε, για τους πολίτες θα είναι ζημιά, διότι πλέον η καθημερινή πολιτική δραστηριότητα θα δυσκολέψει αρκετά και τελικά λιγότερα προβλήματα των πολιτών θα λύνονται λόγω αυτής της απίστευτης υποκρισίας» επισημαίνει και προσθέτει: «Θα ταλαιπωρηθούν ορισμένοι (…) αλλά στο τέλος είμαι βέβαιος ότι θα αθωωθούν άπαντες και οι 13».