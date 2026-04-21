ΚΚΕ Κεντρικής Μακεδονίας: Η φωτιά σε εταιρεία ανακύκλωσης στη Νεοχωρούδα έχει ήδη δημιουργήσει κινδύνους για την υγεία των πολιτών – Αιχμές για το 112

Κριτική κατά πάντων ασκεί με ανακοίνωσή της η Κομματική Οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ με αφορμή τη φωτιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί σε εταιρεία ανακύκλωσης στην περιοχή της Νεοχωρούδας, στη Θεσσαλονίκη.

Η ίδια κάνει λόγο για απουσία ελέγχων σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις και επισημαίνει σχετικά με τη σημερινή φωτιά πως “έχει ήδη δημιουργήσει μεγάλους κινδύνους για την υγεία των κατοίκων και εργαζόμενων , επιβαρύνει την ατμόσφαιρα και δημιουργεί προβλήματα από τις όμορες περιοχές μέχρι και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης”.

“Είναι χαρακτηριστικό, πως ενώ στάλθηκε μήνυμα 112, που σύστηνε οι κάτοικοι να μείνουν σε κλειστούς χώρους με κλειστές πόρτες και παράθυρα, δεν έχει γίνει καμία ουσιαστική ενημέρωση για τη φύση του κινδύνου, ενώ δεν λήφθηκε καμία μέριμνα για τους εργαζόμενους σε εξωτερικούς χώρους στη γύρω περιοχή, αναθέτοντας στον κάθε εργοδότη να κάνει δική του εκτίμηση κινδύνου για τη συνέχεια ή παύση των εργασιών στο πεδίο”, τονίζει ακόμα.

Η σχετική ανακοίνωση

Η πυρκαγιά σε μονάδα ανακύκλωσης η οποία ξέσπασε την Τρίτη 21/4 το πρωί έχει ήδη δημιουργήσει μεγάλους κινδύνους για την υγεία των κατοίκων και εργαζόμενων , επιβαρύνει την ατμόσφαιρα και δημιουργεί προβλήματα από τις όμορες περιοχές μέχρι και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αυτή τη φορά, το περιστατικό εκτυλίσσεται σε εγκατάσταση, όπου διαλύονται οχήματα και ανακυκλώνονται τμήματά τους, με αποτέλεσμα να μην καίγονται χαρτιά και πλαστικά αστικών αποβλήτων, αλλά επικίνδυνα απόβλητα όπως ελαστικά, μπαταρίες και άλλα πλαστικά μέρη αυτοκινήτων, λάδια μηχανών, υγρά φρένων κλπ.

Η εγκληματική αδιαφορία εργοδοσίας, κυβέρνησης και τοπικών αρχών για τον κίνδυνο μεγάλης έκτασης βιομηχανικών ατυχημάτων είναι εξοργιστική. Το δίλημμα τα κέρδη ή οι ζωές μας είναι και πάλι εδώ για τους εργαζόμενους και όλο το λαό της περιοχής.

Αποδεικνύεται ότι τα μεγάλα λόγια κυβέρνησης, Περιφέρειας και δήμων μετά το τελευταία αντίστοιχη πυρκαγιά για “ένταση των ελέγχων” και “αυστηροποίηση” δε μεταφράστηκαν σε ουσιαστικά μέτρα πρόληψης. Κεντρικό και τοπικό κράτος παρουσιάζονται ακόμα μια φορά επιλεκτικά ανίκανα ακόμα και για τα στοιχειώδη μέτρα προστασίας της ζωής των πολλών.

Είναι χαρακτηριστικό, πως ενώ στάλθηκε μήνυμα 112, που σύστηνε οι κάτοικοι να μείνουν σε κλειστούς χώρους με κλειστές πόρτες και παράθυρα, δεν έχει γίνει καμία ουσιαστική ενημέρωση για τη φύση του κινδύνου, ενώ δεν λήφθηκε καμία μέριμνα για τους εργαζόμενους σε εξωτερικούς χώρους στη γύρω περιοχή, αναθέτοντας στον κάθε εργοδότη να κάνει δική του εκτίμηση κινδύνου για τη συνέχεια ή παύση των εργασιών στο πεδίο.

Η “επιδημία” πυρκαγιών σε εργοστάσια ανακύκλωσης δεν είναι φυσικό φαινόμενο.

Είναι αποτέλεσμα της εμπορευματοποίησης κάθε κρίκου της αλυσίδας της διαχείρισης και επεξεργασίας αποβλήτων, που στο βωμό του κέρδους θυσιάζει την υγεία του λαού και το περιβάλλον. Είναι αποτέλεσμα της απουσίας ουσιαστικού ελέγχου και πρόληψης, αφού και με τη βούλα του νόμου οι «ελεγχόμενοι» είναι ουσιαστικά «ελεγκτές» του εαυτού τους. Αυτή είναι η «ενσάρκωση» της στρατηγικής και των κατευθύνσεων της Ε.Ε., η στρατηγική που υπηρέτησαν και υπηρετούν με ευλάβεια διαδοχικές κυβερνήσεις και η διοίκηση της Περιφέρειας

Απαιτείται εδώ και τώρα:

-Λήψη όλων των μέτρων για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς και ουσιαστική ενημέρωση για τα αίτια της.

-Λήψη ουσιαστικών μέτρων προστασίας για τους εργαζόμενους σε εξωτερικούς χώρους της γύρω περιοχής για όσο διαρκεί η πυρκαγιά, αλλά και η εκπομπή επικίνδυνων ρύπων εξαιτίας της και αν χρειάζεται παύση των εργασιών χωρίς απώλεια του ημερομίσθιου.

-Έλεγχος και ενημέρωση για τις επιπτώσεις από την καύση των υλικών στη μονάδα ανακύκλωσης.

-Στελέχωση και χρηματοδότηση αρμόδιων υπηρεσιών και ελεγκτικών μηχανισμών για διεξαγωγή αποτελεσματικού προληπτικού ελέγχου των μέτρων πυρασφάλειας, προστασίας των εργαζόμενων και του περιβάλλοντος σε όλες τις αντίστοιχες μονάδες.

Σε κάθε περίπτωση, ένας ολοκληρωμένος επιστημονικός σχεδιασμός διαχείρισης των αποβλήτων με αποκλειστικό κριτήριο την προστασία της υγείας και ασφάλειας των κατοίκων και εργαζόμενων και του περιβάλλοντος προϋποθέτει σύγκρουση και ανατροπή της πολιτικής που υπηρετεί τα κέρδη των λίγων, που μετατρέπει το σκουπίδι σε εμπόρευμα και βάζει την προστασία της ζωής στο ζύγι του “κόστος – οφέλους” των μεγάλων επιχειρήσεων και του κράτους τους.