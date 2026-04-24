Κ. Πιερρακάκης: Αφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης

Ανοιχτός στο ενδεχόμενο νέο μέτρων σε περίπτωση που η ενεργειακή κρίση στη Μέση Ανατολή γίνει εντονότερη, εμφανίστηκε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, Πρόεδρος του Eurogroup και Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στο πλαίσιο του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών που πραγματοποιείται στους Δελφούς από 22 έως 25 Απριλίου.

Εάν και προς το παρόν δεν υπάρχει ο σχεδιασμός για την ανακοίνωση ενός νέου πακέτου, ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η χώρα, εφόσον η κατάσταση επιδεινωθεί, έχει την αναγκαία «δύναμη πυρός» για να υποστηρίξει πρόσθετα μέτρα, στο πλαίσιο φυσικά των δημοσιονομικών κανόνων. «Αλλά δεν είμαστε ακόμη εκεί. Το ξεκαθαρίζω απολύτως», έσπευσε να προσθέσει, υπενθυμίζοντας ότι πριν δύο μέρες ανακοινώθηκαν ορισμένα μέτρα.

Παράλληλα, σχολίασε σκωπτικά πως «έχει ενδιαφέρον ότι κάθε φορά που ένας Έλληνας Υπουργός ανακοινώνει δημοσιονομικά μέτρα, η πρώτη ερώτηση που δέχεται είναι “πότε θα ανακοινώσετε τα επόμενα”», ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στα δημοσιονομικά πλεονάσματα και στην αποκλιμάκωση του χρέους. «Είναι απόφαση μιας γενιάς να μην περάσει τον λογαριασμό στην επόμενη», υπογράμμισε.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τώρα, ο κ. Πιερρακάκης έκανε παραλληλισμό με όσα είχαν συμβεί στην ενεργειακή κρίση του 2022. «Πολλά από τα μέτρα που εφαρμόσαμε δεν λειτούργησαν και είχαν το αντίθετο αποτέλεσμα. Τώρα το γνωρίζουμε και γι’ αυτό έχουμε ορίσει ένα πλαίσιο», επεσήμανε, μεταξύ άλλων. Με τα δεδομένα που έχουμε έως σήμερα, συνέχισε, «δεν έχει νόημα να κάνουμε κάτι παραπάνω, γιατί θα ήταν αντιπαραγωγικό».

Ελπίζουμε, πρόσθεσε, ότι δεν θα βρεθούμε σε βαθύτερο σενάριο κρίσης που θα απαιτήσει άλλου τύπου μέτρα. Πάντως, ξεκαθάρισε ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε πολύ καλύτερη θέση απ’ ό,τι ήταν το 2022, καθώς υπάρχει πιο διαφοροποιημένο ενεργειακό μίγμα. Βέβαια, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις προκλήσεις, όπως στην ανάγκη επένδυσης στην αποθήκευση και στα δίκτυα ενέργειας.

Ερωτηθείς για την ευρωπαϊκή ατζέντα, σημείωσε μεταξύ άλλων ότι «Σήμερα ξέρουμε τι πρέπει να γίνει. Η Κομισιόν κινείται πολύ γρήγορα και οι ηγέτες προωθούν μια πολύ φιλόδοξη ατζέντα».

Ως παράδειγμα επικαλέστηκε το πακέτο για την εποπτεία των αγορών, το οποίο ενισχύει τον ρόλο της ESMA. «Προτιμώ τη λέξη κυριαρχία από τη λέξη αυτονομία. Όσο πιο κυρίαρχοι είμαστε, τόσο λιγότερα εμπόδια έχουμε», επεσήμανε.

Όσον αφορά τις διατλαντικές σχέσεις, ο κ. Πιερρακάκης δήλωσε ότι μέρος της λύσης είναι η ενίσχυση των ικανοτήτων της Ευρώπης. «Να βάλουμε σε τάξη το σπίτι μας», διαμήνυσε, παραπέμποντας σ’ όλα τα αναγκαία έργα, όπως την Ένωση Αποταμίευσης και Επενδύσεων, το ψηφιακό ευρώ, τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές, την ανάπτυξη των τραπεζών και των τεχνολογικών εταιρειών κ.α. «Πιστεύω ότι τα μεγαλύτερα εμπόδια είναι τα εσωτερικά. Και είναι ακριβώς αυτά που πρέπει να γκρεμίσουμε», πρόσθεσε.

Σε κάθε περίπτωση, ο ίδιος εξέφρασε την άποψη ότι η διατλαντική σχέση είναι υπαρξιακή και πρέπει να συνεχιστεί. «Πρέπει να εξελίσσεται πέρα από το λεξιλόγιο της στιγμής, διότι δεν είναι μια σχέση που κρατά ένα, δύο ή τρία χρόνια. Το πώς συμμετέχεις σ’ αυτή τη σχέση είναι συνάρτηση του ποιος είσαι. Πρέπει να ενισχύσουμε την άμυνά μας. Πρέπει να υλοποιήσουμε την ενιαία αγορά. Πρέπει να γίνουμε ισχυρότεροι», κατέληξε.

Από την πλευρά του, ο Valdis Dombrovskis, Ευρωπαίος Επίτροπος για την Οικονομία και την Παραγωγικότητα, αναγνώρισε ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει αρνητικές επιπτώσεις, η οποία υπολογίζεται σε 0,2 έως 0,6 ποσοστιαίες μονάδες για την ευρωπαϊκή οικονομία.

Ταυτόχρονα, επικαλούμενος τα σενάρια που εξετάζονται, εξέφρασε την εκτίμηση για αύξηση του πληθωρισμού άνω της μίας ποσοστιαίας μονάδας, προειδοποιώντας για το φαινόμενο του στασιμοπληθωρισμού. Πάντως, επιφυλάχθηκε να επικαιροποιήσει τις οικονομικές προβλέψεις στο β’ μισό του Μαΐου, όταν και «γνωρίζουμε καλύτερα τι ακριβώς συμβαίνει».

Ερωτηθείς για το βασικό πρόβλημα της κρίσης, εξήγησε ότι η κεντρική ανησυχία δεν αφορά στη διαθεσιμότητα της ενέργειας, αλλά την τιμή της ενέργειας. «Συντονίζουμε αυτήν την περίοδο την απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου, ώστε να μεγιστοποιήσουμε τη θετική επίδραση στην αγορά», διευκρίνισε.

Όσον αφορά στα αεροπορικά καύσιμα, διαβεβαίωσε ότι τώρα δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά ο κίνδυνος διαθεσιμότητας είναι υπαρκτός. «Είναι ένα από τα πεδία που πρέπει να επικεντρωθούμε, καθώς το 30% εξαρτάται από τις εισαγωγές», ανέφερε, προτού επαναλάβει ότι «πρέπει να παρακολουθούμε την κατάσταση και να είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε εφόσον χρειαστεί».

Την ίδια στιγμή, υποστήριξε ότι τα μέτρα πρέπει να είναι προσωρινά και στοχευμένα, λαμβάνοντας υπόψη τους δημοσιονομικούς περιορισμούς. «Γενικά βρισκόμαστε σε υψηλότερα επίπεδα ελλείμματος και χρέους από ό,τι πριν την κρίση του COVID και πριν την πρώτη ενεργειακή κρίση», συνέχισε. Γι’ αυτό θέσαμε, συμπλήρωσε, την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας ως την υπέρτατη προτεραιότητά μας, αποσαφηνίζοντας ότι η τρέχουσα θητεία της Κομισιόν έχει δύο βασικές προτεραιότητες. Πρώτον την ανταγωνιστικότητα και δεύτερον την ασφάλεια – άμυνα.

Τον συντονισμό της συζήτησης έκανε η Maria Tadeo, Head of EU News and Correspondent, Euronews.