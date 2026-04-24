Γεωργιάδης για Κοβέσι: Όσοι περίμεναν ότι ήρθε στους Δελφούς για να ρίξει την κυβέρνηση και τον Μητσοτάκη πήγαν κουβά

Ανάρτηση για τα όσα είπε στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, αλλά και τη φράση του πως «όσο μας επιτρέπει η κυρία Κοβέσι έχουμε ακόμα Δημοκρατία», η οποία σχολιάστηκε έντονα, έκανε σήμερα στον λογαριασμό του στο Facebook ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως ανέφερε σήμερα το πρωί ο κ. Γεωργιάδης, λίγες ώρες μετά τη δήλωσή του, «ήμουν παντού πρώτη είδηση όχι όμως για την Υγεία αλλά…. για ένα χιουμοριστικό σχόλιο που έκανα για την κα Κοβέσι».

Σύμφωνα με όσα σημειώνει αναφερόμενος παρουσία της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα «όσοι περίμεναν ότι η κα Κοβέσι ήρθε στους Δελφούς για να ρίξει την Κυβέρνηση και τον Μητσοτάκη πήγαν για άλλη μια φορά κατά το κοινώς λεγόμενον ”στον κουβά”. Υπέρ της Κυβερνήσεως και του Πρωθυπουργού ήταν κατά βάση όσα είπε».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

«Σκέψεις που γεννήθηκαν στο Οικονομικό Forum των Δελφών φέτος:

Χθες είχα μια από τις πιο κουραστικές και παραγωγικές μου μέρες στο Υπουργείο Υγείας εδώ στους Δελφούς. Συμμετείχα συνολικά σε 6 (έξι) διαφορετικά πάνελ του Οικονομικού Forum του κ. Τσομώκου, με όλους σχεδόν τους θεσμικούς εκπροσώπους του Φαρμάκου, των ασθενών, μεμονωμένων εταιριών και άλλων συναδέλφων Υπουργών και δημοσιογράφων.

Με ρώτησαν και ανταλλάξαμε απόψεις για όλα τα σχετικά με το Φάρμακο άρθρα του Ερανιστικού Νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας, αλλά και γενικότερα θέματα για την καλύτερη λειτουργία του ΕΣΥ, τις κλινικές μελέτες κλπ και ομολογώ ότι ευχαριστήθηκα διότι σχεδόν όλοι (και τα βίντεο τα έχω ανεβάσει) μίλησαν με εξαιρετικά λόγια για την δουλειά μου στο Υπουργείο Υγείας και αναγνώρισαν την τεράστια πρόοδο που έχουμε επιτύχει η οποία πλέον δεν κρύβεται (και ας με κατηγορούν όσοι με αντιπαθούν ότι είμαι όλη μέρα στα κανάλια η αλήθεια είναι ότι δε 2,5 χρόνια όπως πολλοί διαφορετικοί συνομιλητές μου χθες είπαν έχουν γίνει όσα δεν είχαν γίνει σε 25 χρόνια). Επιπλέον όλων αυτών είχα και δέκα διμερείς συναντήσεις στο ενδιάμεσο και το βράδυ ήμουν ο τιμητικός προσκεκλημένος σε 3 διαφορετικά δείπνα εργασίας. Όπως καταλαβαίνετε γύρισα στο δωμάτιο μου και έπεσα κάτω εξουθενωμένος.

Ξύπνησα το πρωί και ανοίγω τα κανάλια και τι βλεπω; Ήμουν παντού πρώτη είδηση όχι όμως για την Υγεία αλλά….για ένα χιουμοριστικό σχόλιο που έκανα για την κα Κοβέσι. Και λέω χιουμοριστικό πρώτον διότι όταν το είπα σε μια κατάμεστη αίθουσα, άπαντες γέλασαν αφενός, αλλά και αφετέρου διότι για να μιλάμε σοβαρά η Ελληνική Δημοκρατία δεν αισθάνομαι ότι απειλείται από κανέναν διότι είναι απολύτως ισχυρή. Μόνον η μεταξύ μας υποκρισία την βλάπτει σοβαρά. Αφού όμως οι απόψεις μου για την χθεσινή της ομιλία, την οποία παρακολούθησα ζωντανά για να έχω άποψη, ενδιαφέρουν τελικά τόσο κόσμο και έγιναν πρώτο θέμα ας σας τις μεταφέρω με νηφαλιότητα.

Λοιπόν όσοι περίμεναν ότι η κα Κοβέσι ήρθε στους Δελφούς για να ρίξει την Κυβέρνηση και τον Μητσοτάκη πήγαν για άλλη μια φορά κατά το κοινώς λεγόμενον «στον κουβά». Υπέρ της Κυβερνήσεως και του Πρωθυπουργού ήταν κατά βάση όσα είπε.

Συγκεκριμένα είπε ότι:

Α) συμφωνεί με τον Μητσοτάκη ως προς την επιτάχυνση της εξέτασης των υποθέσεων που αφορούν σε πολιτικά πρόσωπα (άρα εμμέσως αναγνώρισε πλήρως τα πολιτικά ζητήματα που δημιουργούνται)

Β) ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό και την Κυβέρνηση για την καλή του συνεργασία και τους πόρους που ήδη έχουν διαθέσει και όσους δεσμεύθηκαν να διαθέσουν για την Εισαγγελία.

Γ) ξεκαθάρισε ότι δεν βρίσκει στην Ελλάδα καμμία διαφθορά διαφορετική από τις άλλες Χώρες αλλά απολύτως παρόμοια. Εδώ η Αντιπολίτευση μας έχει πρήξει ότι πλέουμε στην διαφθορά κλπ ε ή Κοβέσι είπε το ακριβώς αντίθετο. Ιδια διαφθορά στην Ελλάδα με τους άλλους.

Δ) ως προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το ότι είναι ακρωνύμιο της διαφθοράς, αυτό δεν είναι κατά αλλά υπέρ του Μητσοτάκη.

Θα ήταν περίεργο να είχε αποφασίσει ο Πρωθυπουργός να καταργήσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να τον μεταφέρει όλο στην ΑΑΔΕ αν λειτουργούσε καλά. Επειδή θεωρήσαμε ότι δεν λειτουργούσε καλά αποφασίσαμε να τον καταργήσουμε και όλα τα κόμματα της Αντιπολιτεύσεως έδωσαν αγώνα στην Βουλή για να τον διασώσουν. Το ξαναγράφω αυτό το ακρωνύμιο κατά την κα Κοβέσι της διαφθοράς εμείς το καταργήσαμε με απόφαση Μητσοτάκη και τα υπόλοιπα κόμματα ήθελαν να τον διασώσουν. Αρα υπέρ ποιου ήταν το σχόλιο της κας Κοβέσι;

Προσπάθησε να καλύψει την υφιστάμενη της κας Παπανδρέου ως προς την τμηματική αποστολή στην Βουλή των δικογραφιών αλλά αν έλεγε κάτι διαφορετικό θα έπρεπε επί τόπου να την διώξει. Δεν το έκανε όμως και με μια μεγάλη ένταση…

Εμένα προσωπικά δύο σημεία της ομιλίας της δεν μου άρεσαν και ένα τρίτο γενικό.

Πρώτον: Οταν ρωτήθηκε για το εάν θεωρεί ότι οι δικογραφίες που ήρθαν στην Βουλή ότι ήταν νομικά αδύναμες εξανέστη ολίγον θεατρικά ομολογώ και είπε ότι: «κανένας δεν θα με πείσει ότι στα καθήκοντα του βουλευτή είναι η απάτη, η διαφθορά κλπ»»…..απαράδεκτο σχόλιο καθώς κανένας μας δεν της είπε ότι κάποιο από αυτά είναι στα καθήκοντα κανενός βουλευτού. Απλά ότι οι δικογραφίες που έστειλε δεν έχουν μέσα καμμία από αυτές τις κατηγορίες και ότι αυτά που γράφουν ως κατηγορίες είναι η καθημερινή μας λειτουργία. Αλλά σε αυτό δεν χρειάζεται άλλη αντιδικία καθώς τώρα ασυλία δεν υφίσταται και πλέον όλη την ευθύνη της απόδειξης των κατηγοριών της την έχει η ίδια. Εγώ θα σας το ξαναπώ καμμία από αυτές τις δικογραφίες δεν στέκεται σε δικαστήριο πολύ φασαρία για το τίποτε.

Δεύτερον: όταν ρωτήθηκε για την ανανέωση ο τόνος της προς τον Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου ήταν απαξιωτικός έως και απειλητικός. Με συγχωρείτε αλλά οι Ευρωπαϊκοί θεσμοί οφείλουν να σέβονται τους θεσμούς των Κρατών Μελών. Δηλαδή τί νομίζει ακριβώς ότι οι Έλληνες Ανώτατοι Δικαστές είναι τίποτε παιδάκια που τα απείλησε η δασκάλα τους να τους βάλει τιμωρία (Ευρωπαϊκό Δικαστήριο) και σταματούν να κάνουν αταξίες; Το ΑΔΣ έχει την πλήρη αρμοδιότητα και οι απειλές της κας Κοβέσι είναι προσβλητικές. Θα πράξουν κατά συνείδηση διότι αυτό επιτάσσει το Ελληνικό Σύνταγμα άρθρο 90. Όμως αυτή η πεισματική της μάχη για το δικαίωμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην αυοανανέωσή της και στην αυτοαξιολόγηση τους εμένα μου προκαλεί προβληματισμούς μεγάλους.

Σε όλο τον Δυτικό κόσμο η βασικότερη Αρχή των θεσμών είναι ότι κανένας μας σε καμμία θέση δεν είναι αιώνιος. Εδώ αποκάλυψε η κα Κοβέσι ότι ίσως εκ λάθους του Κανονισμού; Από παρερμηνεία του; εκείνη πάντως θεωρεί ότι αυτός ο κανόνας ισχύει για όλους εκτός από τους εντεταλμένους Ευρωπαίους Εισαγγελείς. Το επιχείρημα της: «μα κάνει τέλεια την δουλειά της γιατί να την αλλάξετε;» Μάλιστα.

Να το πω λίγο απλά για να το καταλάβετε θα ήταν κατά αναλογίαν σαν να συνερχόμασταν αύριο στο Υπουργικό Συμβούλιο και να λέγαμε: «είμαστε φανταστικοί στην δουλειά μας δεν είμαστε;; Ε φυσικά είμαστε, ποιος λαός θα τολμήσει να μας αλλάξει ενώ κάνουμε τόσο καλά την δουλειά μας; Λοιπόν το Κολλέγιο των Υπουργών αποφάσισε να ανανεωθεί η θητεία των Υπουργών μας για άλλα 4 χρόνια τα λέμε ξανά το 2031. Το 2031 για το 2035 κλπ όσο καιρό για θέλουμε εμείς οι ίδιοι για τον εαυτό μας….»….αυτό ακριβώς ισχυρίζεται ότι έχει δικαίωμα να κάνει και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ε όχι. Κανένας δεν έχει και δεν θα έπρεπε ποτέ να έχει τέτοιο δικαίωμα στις Δυτικού Τύπου Δημοκρατίες. Προσωπικά διάβασα εξονυχιστικά τον Κανονισμό πουθενά δεν λέει κάτι τέτοιο ρητώς, έχουν κάνει στο Κολλέγιο ερμηνεία και το επιχείρημα τους είναι ότι κανένα άλλο Κράτος δεν αντέδρασε, και;

Μπορεί να αντιδράσει ο Άρειος Πάγος ως έχει συνταγματικό δικαίωμα. Αν αυτή η διαφωνία δύο θεσμικών οργάνων θα λυνόταν συμβιβαστικά ή στο δικαστήριο είναι νωρίς να το πει κάποιος και άλλωστε η δική της θητεία τελειώνει σε 4 μήνες ο διάδοχος της μπορεί να μην θέλει να συγκρουστεί γιατί το προεξοφλεί; Αλλά και θεσμικά να το δούμε δηλ στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό έχουν οι λαοί τόσο ανησυχήσει για την πιθανή κατάχρηση εξουσίας που θα μπορούσε να φέρει ο ίδιος αυτός ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που έχει ρητά προέβλεψαν ότι ο ίδιος ο επικεφαλής ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας μπορεί να έχει ΜΟΝΟΝ ΜΙΑ 7ετή θητεία και καμμία απολύτως ανανέωση, αλλά για όλους τους υφιστάμενους του εισαγγελείς λέει οκ ας μένουν για πάντα αν το θέλουν οι ίδιοι χωρίς καμμία εξωτερική αξιολόγηση;

Πολύ θα ήθελα να δω πως θα το τεκμηρίωναν αυτό στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Λουξεμβούργου, Σώμα που έχει φυσικά ορισμένη θητεία και κανένα «δικαίωμα» αυτοανανέωσης! Ας ελπίσουμε ότι δεν θα χρειαζόταν ποτέ να το δούμε αυτό εκεί πάντως. Προσωπικά επειδή αδυνατώ να πιστέψω ότι η αληθινή βούληση των δημιουργών του Κανονισμού αυτού ήταν να φτιάξουν τα πρώτα αιώνια αξιώματα στον Δυτικό Κόσμο μετά από αιώνες (συγκεκριμένα μετά τις Μοναρχίες) και ότι εδώ έχει γίνει κάποια παρερμηνεία του Κανονισμού θα πρότεινα αφού λήξει αυτή η ιστορία να θέσουμε αυτό τον προβληματισμό στο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και αν χρειαστεί να ξεκινήσει διαδικασία αλλαγής ή ξεκάθαρης γραμμής του Κανονισμού ως προς το ζήτημα αυτό. Με χαροποίησε διότι λίγο αργότερα ο κ. Ευάγγελος Βενιζέλος είπε ξεκάθαρα στους Δελφούς στην παρέμβασή του μεταξύ άλλων τα εξής:

«…Άρα, πολιτικά, η κυβέρνηση και οι βουλευτές της πλειοψηφίας που επιτίθενται στην ιδέα της ανανέωσης και στην κα. Κέβεσι, δημιουργούν τις προϋποθέσεις να καταστεί η ανανέωση απολύτως υποχρεωτική, χωρίς να έχουμε λύσει τα ερμηνευτικά ζητήματα τα οποία σας είπα προηγουμένως και τα οποία τα συζητάμε εμείς επιστημονικά, υπό την επιστημονική μου ιδιότητα μιλώ τώρα, σε διάφορα συνέδρια, σεμινάρια, υπάρχει μία πλούσια βιβλιογραφία. Άρα, όταν δημιουργείς τέτοιο κλίμα, εισπράττεις και τέτοια απάντηση», σχολίασε με νόημα ο πρώην υπουργός»…. Προσέξτε την φράση: «χωρίς να έχουμε λύσει τα ερμηνευτικά ζητήματα ως προς την διαδικασία ανανέωσης κλπ» δηλαδή ο κ. Βενιζέλος για να μην κατηργορείτε εμένα συνεχώς, καθόλου δεν συμμερίζεται την βεβαιότητα της κας Κοβέσι ως προς αυτό το πρωτοφανές εξωφρενικό τους «δικαίωμα». Τέλος πάντων αυτό θα το λύσει ο Άρειος Πάγος τους έχω απόλυτη εμπιστοσύνη.

Συνολικά πάντως η ομιλία της ήταν ενδιαφέρουσα έχει ταλέντο και της εύχομαι καλή επιτυχία στην πολιτική σταδιοδρομία που μετά την ολοκλήρωση της θητείας της θα επιδιώξει, πράγμα για το οποίο δεν έχω καμμία αμφιβολία καθώς κατά βάση η ομιλία της ήταν Πολιτική και καθόλου Θεσμικά εισαγγελική πράγμα που ήταν το βασικό που δεν μου άρεσε καθόλου αλλά ας την κρίνουν οι ψηφοφόροι της στο μέλλον όπως άλλωστε όλους μας. Εγώ δεν διεκδικώ για τον εαυτό μου κανένα δικαίωμα αυτοανανέωσης η Δημοκρατία μου αρέσει πολύ και την προτιμώ…. Χριστός Ανέστη».