Σχοινάς: Όσοι διαμαρτύρονται για την ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είναι σαν να διαμαρτύρονται για τον καιρό

Κριτική στα κυβερνητικά στελέχη που «διαμαρτύρονται» για την ευρωπαϊκή Εισαγγελία ασκεί από τους Δελφούς ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς δηλώνοντας πως «όσοι διαμαρτύρονται για την ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είναι σαν να διαμαρτύρονται για τον καιρό» σχολίασε.

Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως δήλωσε ο κ. Σχοινάς «δεν περιπαίει τιμής για το υπουργείο. Απόδειξη είναι ότι αλλάζουμε τα βασικά, έτσι ώστε να διορθώσουμε αυτές τις παθογένειες».

Χρησιμοποιώντας τη φράση του Κωνσταντίνου Καραμανλή από την τελετή του Ζαππείου «Η Ελλάδα από σήμερα αποδέχεται την ευρωπαϊκή της μοίρα», ο υπουργός δήλωσε πως «η ευρωπαϊκή Ελλάδα κάποιες πλευρές της κυριαρχίας μας να τις καταθέσουμε μαζί με άλλες χώρες στην Ευρώπη. Και κερδίσαμε από αυτό».

«Εμένα δεν με εκφράζει αυτό. Πιστεύω ότι στον ψυχισμό του Μέσου Έλληνα αυτή η σύμφυση που έχουμε με την Ευρώπη είναι κάτι θετικό» υποστηρίζει.

«Αν η Ελλάδα κερδίσει την αξιοπιστία μέσω της αναδιοργάνωσης του συστήματος πληρωμών, η φωνή μας θα ακουστεί με ευκρίνεια και αποτελεσματικότητα» σημείωσε μεταξύ άλλων ο κ. Σχοινάς, ενώ ανέφερε πως η διαδικασία αλλαγής του μοντέλου πληρωμών είναι ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς «πληρώνουμε ενώ αλλάζουμε», χαρακτηρίζοντάς την «εξαιρετικά δύσκολη» άσκηση.

Μάλιστα, ανέφερε ότι μόνο τη Μεγάλη Εβδομάδα καταβλήθηκαν περίπου 250 εκατ. ευρώ, ενώ μέχρι το τέλος του έτους οι πληρωμές εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν το 1 δισ. ευρώ.

Στο πλαίσιο αυτό, έκανε λόγο για τρία «εργοτάξια» της πολιτικής στον πρωτογενή τομέα. Την «πλήρη, ριζική, αποτελεσματική αναδιοργάνωση του συστήματος πληρωμών», με στόχο τη μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο μέσω της ΑΑΔΕ. Το «εργοτάξιο του μέλλοντος», τη διαμόρφωση της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, όπου –όπως σημείωσε– «η Ελλάδα πρέπει να έχει λόγο». Και τέλος η διαχείριση των ζωονόσων, με αιχμή την κρίση του αφθώδους πυρετού στη Μυτιλήνη.

