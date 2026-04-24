Σάντσεθ για email Πενταγώνου: Λειτουργούμε μόνο βάσει εγγράφων και επίσημων θέσεων

Δεν λειτουργούμε βάσει emails, αλλά βάσει εγγράφων και επίσημων θέσεων, ήταν η απάντηση του πρωθυπουργού της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, αναφορικά με το δημοσίευμα του Reuters, σύμφωνα με το οποίο εσωτερικό email του Πεντάγωνου διερευνά το ενδεχόμενο να ανασταλεί η συμμετοχή της Ισπανίας στο ΝΑΤΟ, με στόχο να σταλεί μήνυμα στις χώρες συμμάχους που εμφανίζονται απρόθυμες να βοηθήσουν τις ΗΠΑ στον πόλεμο κατά του Ιράν.

Το email του Πενταγώνου περιγράφει επιλογές για τις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να «τιμωρήσουν» συμμάχους του ΝΑΤΟ που, κατά την εκτίμησή τους, δεν στήριξαν τις αμερικανικές επιχειρήσεις στον πόλεμο με το Ιράν. Εκτός από την αναστολή της συμμετοχής της Ισπανίας στη συμμαχία εξετάζεται και η αλλαγή της αμερικανικής στάσης απέναντι στη διεκδίκηση της Βρετανίας στα Νησιά Φόκλαντ, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο Reuters.

Στο σημείωμα εκφράζεται απογοήτευση για την «απροθυμία» ή άρνηση ορισμένων συμμάχων να παραχωρήσουν στις ΗΠΑ πρόσβαση, δικαιώματα βάσεων και υπερπτήσεων – γνωστά ως ABO – για τον πόλεμο στο Ιράν, ανέφερε ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε ανώνυμα.

Το email ανέφερε ότι τα ABO αποτελούν «βασική προϋπόθεση για το ΝΑΤΟ», σύμφωνα με τον αξιωματούχο, ο οποίος πρόσθεσε ότι οι επιλογές κυκλοφορούν σε υψηλά επίπεδα στο Πεντάγωνο.

Μία από τις επιλογές προβλέπει την απομάκρυνση «δύσκολων» χωρών από σημαντικές ή προβεβλημένες θέσεις στο ΝΑΤΟ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ασκήσει σφοδρή κριτική σε συμμάχους του ΝΑΤΟ επειδή δεν έστειλαν ναυτικές δυνάμεις για να συμβάλουν στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, τα οποία έκλεισαν για τη διεθνή ναυσιπλοΐα μετά την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

