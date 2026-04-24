Στον εισαγγελέα ο 20χρονος δράστης μαζί με άλλα τρία άτομα για την δολοφονία του 27χρονου γιου του αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ. – Δείτε εικόνες

Στο Ναυτοδικείο οδηγoύνται ο 20χρονος δράστης της δολοφονίας του 27χρονου γιου του ταξιάρχου της Ελληνικής Αστυνομίας, τον οποίον μαχαίρωσε στην καρδιά για λόγους ερωτικής αντιζηλίας το βράδυ της Τετάρτης (22.4.26) στο πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο.

Ο φερόμενος ως δράστης μαζί με έναν 21χρονο και δύο 20χρονες κοπέλες, οι οποίοι κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία, αφού παρέμειναν για περισσότερες από 12 ώρες στη ΓΑΔΑ και έδωσαν τις πρώτες προανακριτικές καταθέσεις στους άνδρες του τμήματος Ανθρωποκτονιών θα μεταφερθούν σε στρατιωτικό εισαγγελέα, καθώς ο 20χρονος υπηρετεί στο Ναυτικό.

Στο Ναυτοδικείο του Πειραιά η δικογραφία θα χωριστεί και έτσι οι δύο κοπέλες και ο 21χρονος θα οδηγηθούν στα δικαστήρια της Ευελπίδων όπου και θα τους ασκηθούν διώξεις.

