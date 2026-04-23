Αγία Βαρβάρα: Συνελήφθη η 19χρονη που τραυμάτισε σοβαρά μια συνομήλική της κατά τη διάρκεια καβγά

Συνελήφθη το μεσημέρι η 19χρονη που φέρεται να τραυμάτισε σοβαρά συνομήλικη της στη διάρκεια καυγά που είχαν χθες το βράδυ, στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας.

Σε βάρος της 19χρονης σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες λίγο μετά τις 21:00, στην οδό Ελ. Βενιζέλου, όπου οι δύο 19χρονες διαπληκτίστηκαν, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Πάνω στην ένταση η μία έσπρωξε την άλλη, με αποτέλεσμα η μία απ’ αυτές να πέσει πάνω σε τζαμαρία καταστήματος.

Η 19χρονη τραυματίστηκε στο κεφάλι και διακομίστηκε αρχικά στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας και στη συνέχεια στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται με βαριά τραύματα αλλά εκτός κινδύνου.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

Αγία Βαρβάρα Ελληνική Αστυνομία

