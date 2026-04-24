Reurets: Το ΝΑΤΟ εξετάσει την αναστολή της συμμετοχής της Ισπανίας στη Συμμαχία

Εσωτερικό email του Πενταγώνου περιγράφει επιλογές για τις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να τιμωρήσουν συμμάχους του ΝΑΤΟ που, κατά την εκτίμησή τους, δεν στήριξαν τις αμερικανικές επιχειρήσεις στον πόλεμο με το Ιράν.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η αναστολή της συμμετοχής της Ισπανίας στη συμμαχία και η επανεξέταση της αμερικανικής στάσης απέναντι στη διεκδίκηση της Βρετανίας στα Νησιά Φόκλαντ, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο Reuters.

Οι πολιτικές επιλογές περιγράφονται σε σημείωμα που εκφράζει απογοήτευση για την αντιλαμβανόμενη απροθυμία ή άρνηση ορισμένων συμμάχων να παραχωρήσουν στις ΗΠΑ πρόσβαση, δικαιώματα βάσεων και υπερπτήσεων – γνωστά ως ABO – για τον πόλεμο στο Ιράν, ανέφερε ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε ανώνυμα.

Ισπανία ΝΑΤΟ

