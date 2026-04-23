MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: Χωρίς τρεις παίκτες η αποστολή του Λουτσέσκου για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Με μια πρωινή προπόνηση την Πέμπτη (23/04) ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του στη Θεσσαλονίκη, για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με τον ΟΦΗ (25/04, 20:30).

Σύμφωνα και με την ενημέρωση της ομάδας, οι Γιώργος Γιακουμάκης, Ντέγιαν Λόβρεν και Κιρίλ Ντεσπόντοφ υποβλήθηκαν σε θεραπεία κι έτσι έμειναν εκτός αποστολής του ΠΑΟΚ.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ θα αναχωρήσει το απόγευμα (23/04) για Βόλο και θα ολοκληρώσει την προετοιμασία της με προπόνηση στο Πανθεσσαλικό την Παρασκευή (24/04) στις 19:30. Η προπόνηση θα είναι ανοιχτή για 15 λεπτά για τους εκπροσώπους των ΜΜΕ.

Νωρίτερα στις 18:45 θα διεξαχθεί η κοινή συνέντευξη τύπου των δύο ομάδων. Τον ΠΑΟΚ θα εκπροσωπήσουν ο προπονητής, Ράζβαν Λουτσέσκου κι ο αρχηγός της ομάδας, Αντρίγια Ζίβκοβιτς.

Κύπελλο Ελλάδας ΠΑΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

ΕΚΘ: Να αποσυρθεί το προσχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά τους παιδικούς σταθμούς, τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠ – ΜΕΑ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Καλλιθέα: Εμπρηστικός μηχανισμός εντοπίστηκε έξω από τον ΕΦΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 λεπτά πριν

Τσίπρας από Δελφούς: Επιστρέφω τώρα για να υπάρξει κανονικότητα και σταθερότητα στον τόπο

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 23 ώρες πριν

Τοποθετήθηκαν σύγχρονα οστεοφυλάκια στα Κοιμητήρια Ωραιοκάστρου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Εθελοντική αιμοδοσία σήμερα και αύριο στη ΧΑΝΘ

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Ζελένσκι: Αν συνεχιστεί ο πόλεμος στο Ιράν, υπάρχει κίνδυνος στην εξασφάλιση συστημάτων αντιπυραυλικής άμυνας από τις ΗΠΑ