ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: Χωρίς τρεις παίκτες η αποστολή του Λουτσέσκου για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Με μια πρωινή προπόνηση την Πέμπτη (23/04) ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του στη Θεσσαλονίκη, για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με τον ΟΦΗ (25/04, 20:30).

Σύμφωνα και με την ενημέρωση της ομάδας, οι Γιώργος Γιακουμάκης, Ντέγιαν Λόβρεν και Κιρίλ Ντεσπόντοφ υποβλήθηκαν σε θεραπεία κι έτσι έμειναν εκτός αποστολής του ΠΑΟΚ.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ θα αναχωρήσει το απόγευμα (23/04) για Βόλο και θα ολοκληρώσει την προετοιμασία της με προπόνηση στο Πανθεσσαλικό την Παρασκευή (24/04) στις 19:30. Η προπόνηση θα είναι ανοιχτή για 15 λεπτά για τους εκπροσώπους των ΜΜΕ.

Νωρίτερα στις 18:45 θα διεξαχθεί η κοινή συνέντευξη τύπου των δύο ομάδων. Τον ΠΑΟΚ θα εκπροσωπήσουν ο προπονητής, Ράζβαν Λουτσέσκου κι ο αρχηγός της ομάδας, Αντρίγια Ζίβκοβιτς.