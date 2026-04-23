Βουλή: Κατατέθηκε ρύθμιση για αποζημίωση ακτοπλοϊκών εταιρειών που αφορά τις υποχρεωτικές εκπτώσεις

Την ικανοποίηση ενός διαχρονικού αιτήματος της ακτοπλοϊκής αγοράς προβλέπει τροπολογία που εντάχθηκε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, κατόπιν πρωτοβουλίας του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια και σχετικής απόφασης του Πρωθυπουργού.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση εισάγει μηχανισμό αποζημίωσης των ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων για τις υποχρεωτικές εκπτώσεις που παρέχουν σε ειδικές κατηγορίες επιβατών, βάσει υφιστάμενων νομοθετικών προβλέψεων, με στόχο τη συγκράτηση των τιμών των εισιτηρίων σε ένα περιβάλλον αυξημένων λειτουργικών δαπανών.

Η ανάγκη αυτή εντείνεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν αυξημένες πιέσεις, κυρίως λόγω της ανόδου των τιμών των ναυτιλιακών καυσίμων, ως απόρροια της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή.

Όπως ορίζεται στην τροπολογία, η αποζημίωση αφορά εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις θαλάσσιες ενδομεταφορές και εφαρμόζουν υποχρεωτικά τα προβλεπόμενα εκπτωτικά καθεστώτα, ενώ με κοινή υπουργική απόφαση θα εξειδικευτούν οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης, καθώς και κάθε σχετική τεχνική λεπτομέρεια.

Η παρέμβαση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλέγμα μέτρων ενίσχυσης της ακτοπλοΐας, με βασικό στόχο τη διατήρηση της βιωσιμότητας των δρομολογίων και την προστασία των επιβατών από περαιτέρω αυξήσεις στα εισιτήρια, σε ένα περιβάλλον αυξημένης ενεργειακής και γεωπολιτικής αστάθειας.

