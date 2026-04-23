Από σήμερα στον Βόλο ο ΠΑΟΚ – Το πρόγραμμα του τελικού Κυπέλλου

Στην τελική φάση της προετοιμασίας του για τον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας μπαίνει ο ΠΑΟΚ, με το βλέμμα στραμμένο αποκλειστικά στην αναμέτρηση με τον ΟΦΗ που θα κρίνει τον τίτλο. Οι «ασπρόμαυροι» ανεβάζουν ρυθμούς και από το απόγευμα της Πέμπτης (23/4) θα ταξιδέψουν στον Βόλο, όπου θα ολοκληρώσουν την προετοιμασία τους.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου αφήνει πίσω της την καθημερινότητα των προπονήσεων και περνά πλέον σε συνθήκες αγώνα, με το τεχνικό επιτελείο να έχει καταστρώσει το πλάνο μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια. Πριν την αναχώρηση, το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμη μία προπόνηση, που θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Μεσημβρία στις 11:00.

Η επόμενη ημέρα είναι εξίσου σημαντική, καθώς είναι προγραμματισμένη η επίσημη συνέντευξη Τύπου στο γήπεδο του τελικού, το Πανθεσσαλικό Στάδιο. Εκεί, ο προπονητής του ΠΑΟΚ και ο αρχηγός της ομάδας, Αντρίγια Ζίβκοβιτς, θα τοποθετηθούν ενόψει της μεγάλης αναμέτρησης, μεταφέροντας το κλίμα που επικρατεί στο εσωτερικό της ομάδας.

Λίγο αργότερα, το απόγευμα της Παρασκευής (24/4, 19:30), οι «ασπρόμαυροι» θα πραγματοποιήσουν την τελευταία τους προπόνηση πριν τον τελικό, με το αρχικό της κομμάτι να είναι ανοικτό για τα μέσα ενημέρωσης. Πρόκειται ουσιαστικά για την τελευταία «δοκιμή» πριν τη σέντρα, όπου θα ξεκαθαρίσουν και οι τελικές επιλογές της ενδεκάδας.

Την ίδια στιγμή, και ο ΟΦΗ ακολουθεί το δικό του πρόγραμμα προετοιμασίας, με την αποστολή του να ταξιδεύει επίσης στον Βόλο και την τελευταία προπόνηση να έχει οριστεί νωρίτερα την ίδια ημέρα (17:30).

Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, ο ΠΑΟΚ καλείται να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες. Ο Γιώργος Γιακουμάκης δεν υπολογίζεται λόγω μυϊκού τραυματισμού, ενώ εκτός παραμένει και ο Κίριλ Ντεσπόντοφ. Παράλληλα, ο Ντέγιαν Λόβρεν δεν είναι διαθέσιμος μετά το πρόβλημα που αποκόμισε στο τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος με την ΑΕΚ.

Αντίθετα, ο Τζόντζο Κένι συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να βρεθεί στο αρχικό σχήμα, όπως και ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος αποτελεί βασικό πυλώνα στην επιθετική λειτουργία. Ερωτηματικό παραμένει η κατάσταση του Σουαλιό Μεϊτέ, με την τελική απόφαση να αναμένεται λίγο πριν τον αγώνα.

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει και όλα πλέον περιστρέφονται γύρω από τον μεγάλο τελικό. Στον Βόλο θα κριθούν τα πάντα, με τον ΠΑΟΚ να στοχεύει σε μία ακόμη κατάκτηση που θα προστεθεί στην ιστορία του συλλόγου.