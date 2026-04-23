Αχαΐα: Νεκρός 61χρονος σε τροχαίο με τη μηχανή του – Συγκρούστηκε με αγροτικό

Ένας άνδρας 61 ετών έχασε την ζωή του χτες το βράδυ σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην Δυτική Αχαΐα.

Ο άτυχος άνδρας οδηγούσε το δίκυκλό του, όταν κάτω από συνθήκες, όπου διερευνά το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας, συγκρούστηκε με αγροτικό όχημα στον δρόμο που συνδέει το Καλαμάκι με τα Νιφορέικα, όπως αναφέρει το ertnews.gr.

Στο σημείο έφθασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον άτυχο άνδρα, για να τον μεταφέρει στο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.