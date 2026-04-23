Γεωργιάδης από Δελφούς: Η Ευρώπη χάνει το παιχνίδι της καινοτομίας στα φάρμακα, μεγάλο χάσμα με ΗΠΑ και Κίνα

Προβληματισμό σε σχέση με την καινοτομία στην Ευρώπη εξέφρασαν ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων (ΣΦΕΕ), Ολύμπιος Παπαδημητρίου, συζητώντας σε πάνελ στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Με αφορμή την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για το φάρμακο που πλησιάζει προς ολοκλήρωση, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι είναι πολύ περήφανος που δεν προχωρά προς αρνητική για την καινοτομία κατεύθυνση η αναθεώρηση, καθώς όπως είπε στην αρχή πήγαινε προς τα εκεί.

Ωστόσο, στις αρχές του 2000 η Ευρώπη ήταν στα 2/3 των εφευρέσεων φαρμάκων σε σχέση με τις ΗΠΑ. «25 χρόνια μετά η Αμερική έχει φύγει επτά φορές πιο πάνω σε σχέση με την Ευρώπη, η Κίνα την έχει περάσει, το ίδιο και η Ινδία», ανέφερε συγκεκριμένα ο υπουργός Υγείας.

Πρόσθεσε δε ότι ένα πρόβλημα της Ευρώπης είναι η «αριστερολαγνεία». «Εάν συνεχίσουμε έτσι θα πεινάσουμε», είπε συγκεκριμένα, και πρόσθεσε: «Η Ευρώπη πρέπει να ψηφίσει να γίνει πιο ανταγωνιστική».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ έκανε την εκτίμηση ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε δύσκολη έως μειονεκτική θέση. Όπως είπε, από την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας δεν προκύπτει κάποια θεαματική αλλαγή για τη γηραιά ήπειρο, κάτι «που να μας δημιουργεί την εντύπωση ότι κάτι γίνεται υπέρ της Ευρώπης».

Μάλιστα, επικαλούμενος στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Φαρμακευτικών Εταιρειών (EFPIA), o κ. Παπαδημητρίου ανέφερε ότι σε ένα έτος η Κίνα επένδυσε 109 δις ευρώ σε έρευνα και ανάπτυξη, ενώ η Ευρώπη μόλις 52, αριθμοί που δείχνουν το χάσμα.

Θεραπευτικά πρωτόκολλα για τις ογκολογικές θεραπείες

Σε ελληνικό επίπεδο και ως προς τις πολιτικές του υπουργείου Υγείας για την προώθηση της καινοτομίας, ο κ. Γεωργιάδης, ανέφερε ότι έχει αυξηθεί η φαρμακευτική δαπάνη κατά 700-800 εκατ. ευρώ επί κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Προανήγγειλε δε ότι σε λίγες ημέρες θα μπουν τα SPC φίλτρα στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση. «Είμαι σίγουρος ότι θα τα αντιγράψουν όλες οι χώρες της Ευρώπης», τόνισε. Τι αφορούν αυτά τα φίλτρα; Όλες οι αντενδείξεις των φαρμάκων θα «φορτωθούν» στην ΗΔΙΚΑ, απαγορεύοντας στους γιατρούς να συνταγογραφούν ταυτόχρονα φάρμακα όταν υπάρχουν αλληλεπιδράσεις.

Επιπλέον, σήμερα γίνεται το πρώτο … κρας τεστ των θεραπευτικών πρωτοκόλλων για τις ογκολογικές θεραπείες, στο αντικαρκινικό νοσοκομείο «Ο Άγιος Σάββας». Εφόσον εφαρμοστούν συνολικά, θα προκύπτει στοχευμένη θεραπεία σε κάθε ασθενή με όφελος για το κράτος τη μείωση της δαπάνης και για τις εταιρείες τη μείωση των αυτόματων επιστροφών (clawback).