Παύλος Σαββίδης: Τα συλλυπητήρια της ΕΠΟ στην οικογένεια του ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ θρηνεί για το χαμό του αδερφού του Ιβάν Σαββίδη, Παύλου.

Μάλιστα, συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε και η ΕΠΟ για την οικογένεια του εκλιπόντα, που πέθανε σε ηλικία 72 ετών μετά από αρκετά προβλήματα υγείας.

“Ο Πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης, η Εκτελεστική Διευθύντρια Δόμνα Τσιώνη και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς τον πρόεδρο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδη και την οικογένειά του για την απώλεια του αδερφού του, Παύλου”, αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της ΕΠΟ.