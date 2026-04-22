Δ. Κουτσούμπας: Αυτό που ζουν οι κτηνοτρόφοι είναι έγκλημα που έχει την υπογραφή της κυβέρνησης και την σφραγίδα της ΕΕ

Την υποστήριξη «του αγώνα των κτηνοτρόφων της Λέσβου και των οικογενειών τους που δίνουν έναν αγώνα επιβίωσης και όλου του λαού του νησιού, ο οποίος δοκιμάζεται» διακήρυξε σήμερα το βράδυ από το Δημοτικό Θέατρο της Καλλονής, την πρωτεύουσα πόλη του κτηνοτροφικού Δήμου Δυτικής Λέσβου ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.

Ο κ. Κουτσούμπας συγκεκριμένα αναφέρθηκε στα αιτήματα των κτηνοτρόφων για:

«Αποζημιώσεις τώρα στο 100% της ζημιάς, απευθείας στον παραγωγό!

Πλήρη αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το γάλα και το κρέας, που δεν διατίθεται λόγω κλειστών σφαγείων και επιδότηση 100% στις ζωοτροφές.

‘Αμεση άρση της δέσμευσης για τα προϊόντα που είναι επιστημονικά ασφαλή. Τέρμα στο έγκλημα του να πετιέται ο κόπος στις χωματερές!

Πλήρη κάλυψη του κόστους των μέτρων βιοασφάλειας από τον κρατικό προϋπολογισμό, για την ανασύσταση των κοπαδιών και εμβολιασμούς με σοβαρό επιστημονικό σχέδιο και κριτήρια!

‘Αμεσες μαζικές προσλήψεις μόνιμων κτηνιάτρων».

«Αυτό που ζείτε όλο αυτό το διάστημα με τον αφθώδη πυρετό, τόνισε ο κ. Κουτσούμπας απευθυνόμενος στο ακροατήριο του, δεν είναι ούτε μια «κακιά στιγμή», ούτε ένα τυχαίο χτύπημα της φύσης. Είναι ένα προαναγγελθέν έγκλημα που κι αυτό έχει την υπογραφή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Κατήγγειλε δε «ένα προαναγγελθέν έγκλημα, γιατί η κυβέρνηση έχει αφήσει τις κτηνιατρικές υπηρεσίες χωρίς το απαραίτητο προσωπικό, στερώντας τους κάθε δυνατότητα να δρουν προληπτικά. Γιατί δεν πήραν κανένα μέτρο για να θωρακίσουν το νησί, όταν μάλιστα ήξεραν ότι η γειτονική Τουρκία “βράζει” από τον αφθώδη πυρετό».

Και συνέχισε: «Σήμερα η κυβέρνηση της ΝΔ και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν βάλει τη Λέσβο σε μια ιδιότυπη «υγειονομική ομηρία». Και εύλογα προκύπτει το ερώτημα: Για ποιο λόγο; Γιατί συμβαίνει αυτό; Γιατί κριτήριο για τις επιλογές και τις αποφάσεις τους δεν αποτελεί η υγεία των κοπαδιών σας, ούτε το δικό σας εισόδημα. Μοναδικό τους κριτήριο είναι η προστασία της κερδοφορίας των μονοπωλίων που εξάγουν τη φέτα. Τα συμφέροντα των μεγαλοεξαγωγών της φέτας θέλουν να προστατέψουν, γι αυτό ζείτε, ότι ζείτε. Τι σας λένε τόσες μέρες: “Κλείστε τα πάντα, πετάξτε το γάλα στις χωματερές, σφραγίστε τα σφαγεία”…Την ίδια ώρα όμως βλέπουμε το κυπριακό χαλούμι να κυκλοφορεί ελεύθερα, παρόλο που και στην Κύπρο εντοπίστηκε αφθώδης πυρετός! Εκεί όμως οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγιναν «λάστιχο» για να μην κοπούν οι εξαγωγές των εκεί ομίλων. Εδώ, στη Λέσβο, οι ίδιοι κανονισμοί γίνονται «λαιμητόμος» για να παρουσιάσουν την υπόλοιπη Ελλάδα ως «καθαρή» και να μη θιχτούν οι βιομήχανοι που εξάγουν σε όλες τις αγορές του κόσμου».

Στον έντονα καταγγελιτικό του λόγο ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ κατήγγειλε πως «αυτή είναι η ΚΑΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Μια πολιτική που προσαρμόζει τους κανόνες ανάλογα με τη στήριξη που πρέπει κάθε φορά να έχουν τα μονοπώλια. Σας θυσιάζουν για να μη «στιγματιστεί» το εξαγωγικό προφίλ του προϊόντος, την ώρα που εσείς οι βιοπαλαιστές κτηνοτρόφοι έχετε μείνει χωρίς ένα ευρώ στην τσέπη! Ακούμε συχνά, όταν αναφέρονται στη φέτα, να μιλούν για «εθνικό προϊόν». Ας αναρωτηθούμε όμως: Για ποιον αποτελεί “εθνικό προϊόν” η φέτα; Αποτελεί «εθνικό» προϊόν για τον κτηνοτρόφο που βλέπει τον μόχθο του να χύνεται στις χωματερές; Ή μήπως για τον εργαζόμενο που δεν μπορεί να αγοράσει τη φέτα εξαιτίας της ακρίβειας; Όχι βέβαια! Η φέτα είναι «εθνικό προϊόν» μόνο για μια χούφτα μεγαλομετόχους που ζουν παρασιτικά από τον δικό σας ιδρώτα. Αυτοί οι κύριοι θησαυρίζουν, εξάγουν κεφάλαια σε όλη την Ευρώπη, σχεδιάζουν εξαγορές μεγάλων μονάδων, όπως πρόσφατα στην Ουγγαρία και επεκτείνονται παντού, ενώ εσείς δεν έχετε ρευστότητα ούτε για να αγοράσετε το ψωμί για το οικογενειακό τραπέζι».

Αναφερόμενος στην κυβερνητική πολιτική περί «δημοσιονομικής σταθερότητας» ο κ. Κουτσούμπας υποστήριξε ότι αυτό στην πράξη σημαίνει «διάλυση των κτηνιατρικών υπηρεσιών από όλες τις κυβερνήσεις διαχρονικά. Σημαίνει ότι σε ένα νησί σαν τη Λέσβο, με την κτηνοτροφία να έχει σημαντικό ρόλο, να υπηρετούν ελάχιστοι μόνιμοι κτηνίατροι! Βάζουν την πρόληψη στη ζυγαριά του «κόστους-οφέλους» της ΕΕ και γι αυτό τη θεωρούν περιττό έξοδο. Μας λένε ότι δήθεν ψάχνουν κτηνιάτρους και ότι δεν έρχονται να διοριστούν! Μα ποιος θα έρθει στη Λέσβο να εργαστεί με πρώτο μισθό 800 ευρώ; Γιατί τόσο είναι ο πρώτος μισθός του κτηνιάτρου δημόσιου υπαλλήλου, και αυτός υπολογισμένος επί 12 μήνες!».

Για την πορεία της ζωονόσου ο κ. Κουτσούμπας είπε πως «ελέω ΚΑΠ, η χώρα γίνεται «ξέφραγο αμπέλι». Πρόπερσι η πανώλη μπήκε με το νόμιμο ενδοκοινοτικό εμπόριο από τη Ρουμανία. Πώς να μην μπουν οι ζωονόσοι, όταν το κράτος δεν κάνει ελέγχους στα σύνορα; Οι έλεγχοι που υποτίθεται ότι κάνει, στην πραγματικότητα είναι ανύπαρκτοι. Πώς μπήκε στη συνέχεια η ευλογιά και τώρα ο αφθώδης; Μα, φυσικά, από τα ανύπαρκτα μέτρα στις πύλες εισόδου της χώρας! Και τώρα πετάνε το μπαλάκι των ευθυνών ο ένας στον άλλον! Το Υπουργείο στον Περιφερειάρχη και ο Περιφερειάρχης στο Υπουργείο. Το γνωστό παραμύθι, που πλέον δεν πείθει κανέναν! Και μετά έχουν το θράσος να σας κουνάνε το δάχτυλο για την «ατομική ευθύνη»!».

Απαντώντας στην πριν λίγες μέρες έκκληση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κι Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά προς τους αγρότες «να συμορφωθούν με τους κανόνες» ο κ. Κουτσούμπας είπε στους συγκεντρωμένους: «Θέλουν να σας στερήσουν ακόμα και τις αποζημιώσεις, αν δεν τηρείτε μέτρα που το ίδιο το κράτος αρνείται να χρηματοδοτήσει! Αντί να δώσει λύσεις στο σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης των κτηνοτρόφων της Λέσβου, επιβεβαίωσε την πλήρη προσκόλληση της κυβέρνησης σε μια πολιτική που, εδώ και έναν μήνα, οδηγεί τους κτηνοτρόφους του νησιού στην απόγνωση. Πρόκειται για μια πολιτική που έχει μέχρι κεραίας συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπηρετεί το δόγμα: “Θυσιάζουμε τον μόχθο των παραγωγών για να μην απειληθούν τα κέρδη των μεγαλοεξαγωγέων της φέτας”. Αντί να ανακοινώσει άμεσα αποζημιώσεις για το γάλα, τις παρέπεμψε στις «μελλοντικές συνεννοήσεις» με την Ευρωπαϊκή Ένωση! Δηλαδή, “ζήσε Μάη μου να φας τριφύλλι”. Όμως, τώρα οι κτηνοτρόφοι, έχουν μείνει χωρίς καθόλου εισόδημα. Τώρα πρέπει να ζήσουν τις οικογένειες τους. Όσο για τις αποζημιώσεις για τα ζώα που έχουν θανατωθεί, αυτές είναι μια από τα ίδια με την ευλογιά: πολύ κάτω από την εμπορική αξία των ζώων. Ο κύριος υπουργός δεν είπε λέξη για την απαραίτητη αναπλήρωση εισοδήματος από τη μη σφαγή των αμνοεριφίων το Πάσχα, ενώ και οι εξαγγελίες για «μερική» άρση της απαγόρευσης στα τυροκομικά ήταν θολές και χωρίς κανένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα».

Ο κ. Κουτσούμπας τάχθηκε υπέρ του εμβολιασμού για τη ζωονόσο «που θα προστάτευε το ζωικό κεφάλαιο, γιατί αυτό θα ήταν καταστροφικό για το λεγόμενο «εξαγωγικό προφίλ» των μονοπωλίων της φέτας», καθώς και της ανασύστασης των κοπαδιών «με 100% κρατική χρηματοδότηση».

Κατήγγειλε της κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας «για «μπαλώματα». Γιατί “μπαλώματα” είναι να μετακινούν προσωρινά, κτηνιάτρους κι άλλο προσωπικό από την υπόλοιπη Ελλάδα στη Λέσβο, κάτω και από τη μεγάλη πίεση που δημιουργεί ο αγώνας των κτηνοτρόφων, αλλά την ίδια ώρα να αρνούνται πεισματικά να κάνουν μαζικές προσλήψεις μόνιμων κτηνιάτρων που έχει ανάγκη το νησί».

Ο κ. Κουτσούμπας έκανε λόγο και στο συνεχιζόμενο πόλεμο στη Μέση Ανατολή. «Τα συμφέροντα των εφοπλιστών, είπε, έστειλαν ελληνική φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα στο πλαίσιο της επιχείρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης “Ασπίδες”, ενώ συστοιχία Πάτριοτ βρίσκεται στην Σαουδική Αραβία για να φυλάει τα κέρδη των πετρελαιάδων της ARAMCO. Και όταν ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, χιλιάδες μίλια μακριά από τα σύνορα της χώρας, αναχαιτίζουν drones και πυραύλους για λογαριασμό του Τραμπ και του Νετανιάχου, βγαίνουν και πανηγυρίζουν, όπως έκανε ο υπουργός του πολέμου Δένδιας. Για όλα αυτά βέβαια είναι ικανότατοι, αλλά εδώ στη Λέσβο δηλώνουν ανήμποροι! Εδώ δεν μπορούν να αναχαιτίσουν μια ζωονόσο! Όταν πρόκειται για τον δικό σας ιδρώτα, για το δικό σας ζωικό κεφάλαιο, τότε “δεν υπάρχουν λεφτά”, τότε οι υπηρεσίες είναι “υποστελεχωμένες”, τότε φταίει η “κακιά η ώρα”».

Αναφορά έκανε και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Ένα σκάνδαλο, για το οποίο είναι υπόλογη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και προσωπικά ο Μητσοτάκης. Γιατί, βέβαια, δεν πρόκειται ούτε για «γραφειοκρατικές διευκολύνσεις», ούτε για «αστοχίες», όπως με απύθμενο θράσος υποστηρίζει από την αρχή ο ίδιος ο Μητσοτάκης, για να βγάλει λάδι τα πρωτοπαλίκαρά του και συνολικά το κόμμα του που είναι βουτηγμένο στο σκάνδαλο μέχρι το λαιμό… Εδώ μιλάμε για μεθοδευμένες, καραμπινάτες παρανομίες από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, από υπουργούς και βουλευτές, που έστησαν μηχανισμό εξαγοράς συνειδήσεων κι ας προσπαθούν διάφοροι καλοθελητές υπουργοί να υποβαθμίσουν το σκάνδαλο, μιλώντας απλά για κάποιες εξυπηρετήσεις. Εξυπηρετήσεις εκατομμυρίων ευρώ που τα στερήθηκαν οι πραγματικοί δικαιούχοι, οι βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι! Και όλα αυτά, εν γνώσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ήξερε πολύ καλά τι έκανε, όταν «πιστοποιούσε» έναν οργανισμό πλήρως παραδομένο στις αυθαιρεσίες, στα λεγόμενα “χεράτα” και “φορετά” της εκάστοτε κομματικά διορισμένης διοίκησής του».

Αναφερόμενος στη σημερινή ψηφοφορία στην Βουλή, για τις άρσεις ασυλίας είπε πως «παίρνοντας υπόψη τα σοβαρά στοιχεία που αναφέρονται στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, λέμε καθαρά πως θα αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότητα, προκειμένου να αναδειχθεί η αλήθεια και να πληρώσουν οι υπεύθυνοι. Χωρίς φυσικά να αναγνωρίζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον ρόλο κατηγόρου, αφού η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, με την πολιτική και τη νομοθεσία της, θρέφει τα φαινόμενα της διαφθοράς».

Τέλος ο κ. Κουτσούμπας ανέλυσε το γενικότερο αγροτικό πρόγραμμα του ΚΚΕ και κατέληξε: «Αλλά αυτοί είναι! Κυνηγάνε τους αγρότες για τα αγωνιστικά μπλόκα τους, για τον μεγαλειώδη αγώνα τους. Κυνηγάνε τους εκπαιδευτικούς και τους υγειονομικούς, όποιον τέλος πάντων δεν σκύβει το κεφάλι και διεκδικεί το δίκιο του! Εκεί εξαντλούν όλη τους την αυστηρότητα! Αλλά για τα δικά τους παιδιά, για τα λαμόγια τους, για τους “ειδικούς” στο κουκούλωμα, γίνονται οι καλύτεροι προστάτες! Τούς ανταμείβουν με θέσεις και αξιώματα, επειδή ξέρουν να κρύβουν τη βρωμιά τους κάτω από το χαλί. Από δω από τη Λέσβο που ο αγροτικός κόσμος δοκιμάζεται, λέμε στα σαΐνια της κυβέρνησης: Τσακιστείτε τώρα να περάσετε νομοθετική ρύθμιση! Όχι για να σώσετε τα τομάρια σας, αλλά για να πάψουν οι διώξεις των αγροτών και τα αγροτοδικεία! Για να πάρουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι το ένα δισεκατομμύριο ευρώ που τους έχετε κατακλέψει όλα αυτά τα χρόνια που κυβερνάτε! Τόσα βγαίνουν με τους δικούς τους υπολογισμούς! Δώστε πίσω τον ιδρώτα του λαού που στον ΟΠΕΚΕΠΕ τον κάνατε “φαγοπότι” για τους κολλητούς σας στο Μαξίμου και στα υπουργικά γραφεία!».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ