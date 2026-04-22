Πατάτε “αναβολή” στο ξυπνητήρι σας κάθε πρωί; Τι πρόβλημα υπάρχει, σύμφωνα με μία ειδικό

Αν ανήκετε στην κατηγορία των ανθρώπων που πατούν αρκετές φορές «αναβολή» στο ξυπνητήρι τους το πρωί, πριν τελικά σηκωθούν από το κρεβάτι τους, ξανασκεφθείτε το.

Μία ειδικός προειδοποιεί πως μπορεί αυτό να μοιάζει ως μία μέθοδος που διευκολύνει την ομαλή αφύπνιση, αλλά στην πραγματικότητα βλάπτει τον ύπνο.

«Η αναβολή συχνά γίνεται την ώρα που κοιμόμαστε βαθιά, δηλαδή στο στάδιο της ταχείας κίνησης των ματιών (rapid eye movement) ή στάδιο REM του ύπνου», αναφέρει η Dr. Michelle Drerup, αναπληρώτρια καθηγήτρια Ιατρικής Ύπνου στο Κολλέγιο Ιατρικής Lerner στο Πανεπιστήμιο Case Western Reserve του Οχάιο.

Όπως εξηγεί, στο στάδιο αυτό αναπτύσσονται και τα όνειρα, ενώ είναι σημαντικό για:

  • Την υγεία του εγκεφάλου
  • Την εδραίωση των αναμνήσεων
  • Την επεξεργασία των συναισθημάτων

Το πρόβλημα είναι ότι σε κάθε κύκλο του ύπνου, το στάδιο REM αναπτύσσεται στο τέλος του. Όταν λοιπόν νωρίς το πρωί, όταν κατά κανόνα βρισκόμαστε σε αυτό το στάδιο, πατάμε συνέχεια αναβολή στο ξυπνητήρι του κινητού, το διαταράσσουμε. Η συνέπεια είναι να χάνουμε όλα τα οφέλη που παρέχει.

Ποια είναι η λύση; Να αποφύγουμε την σταδιακή αφύπνιση, συνιστά η Dr. Drerup. Προτιμότερο είναι να βάζουμε το ξυπνητήρι ακριβώς την ώρα που πρέπει να σηκωθούμε από το κρεβάτι.

Στην άλλη άκρη του δωματίου

Επειδή, βεβαίως, αυτό πιο εύκολα λέγεται παρά γίνεται, η καθηγήτρια συνιστά να τοποθετείτε το κινητό ή/και ξυπνητήρι σας στην άλλη άκρη του υπνοδωματίου. Ίσως με αυτό τον τρόπο εξαναγκάσετε τον εαυτό σας να σηκωθεί από το κρεβάτι και να σταματήσετε να πατάτε «αναβολή».

Εάν ούτε με αυτό τον τρόπο μπορείτε να σηκωθείτε εύκολα από το κρεβάτι σας, ίσως κοιμάστε λιγότερο απ’ όσο χρειάζεται ο οργανισμός σας.

«Όσοι ταλαιπωρούνται για να ανοίξουν τα μάτια τους το πρωί, μπορεί να κάνουν διαταραγμένο ύπνο το βράδυ», τονίζει η Dr. Drerup. «Μπορεί να έχουν υπνική άπνοια, η οποία προκαλεί κατακερματισμό του ύπνου, αφού μισοξυπνά συνεχώς τους πάσχοντες. Ή μπορεί να έχουν αϋπνία που τους εμποδίζει να αποκοιμηθούν ή να μην ξυπνούν τη νύχτα. Έτσι μοιραία προσπαθούν να αναπληρώσουν τον χαμένο ύπνο το πρωί».

Εάν ανήκετε σε αυτή την κατηγορία, συμβουλευθείτε τον γιατρό σας, συνιστά η ειδικός. Εκείνος θα σας πει αν και τι πρέπει να κάνετε, ώστε να πάψετε να χρησιμοποιείτε την «αναβολή» στο ξυπνητήρι σας για να κοιμηθείτε λίγα λεπτά επιπλέον.

Πηγή: iatropedia.gr

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

