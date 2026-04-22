Ταϊρί: Φυσικά και μπορούμε να το πάρουμε μέσα στην Ισπανία

Αισιόδοξος εμφανίστηκε ο Μπριν Ταϊρί μετά την νίκη του ΠΑΟΚ με 79-73 απέναντι στην Μπιλμπάο για τον πρώτο τελικό του FIBA Europe Cup, σημειώνοντας πως ο Δικέφαλος μπορεί να κατακτήσει τον τίτλο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤ:

Για το παιχνίδι:

«Παλέψαμε σκληρά, κερδίσαμε το παιχνίδι. Η Μπιλμπάο είναι μια καλή ομάδα, είμαστε ικανοποιημένο για την διαφορά των 6 πόντων. Ο Γιαβόρσκι μας δημιούργησε αρκετά προβλήματα».

Για την εμφάνιση του ΠΑΟΚ:

«Είμαι χαρούμενος για τον τρόπο που παίξαμε. Το μπάσκετ δεν είναι τέλειο άθλημα. Κάναμε ορισμένα λάθη, υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε καλύτερα. Ωστόσο, έχουμε παιχνίδι το Σάββατο. Φυσικά και πιστεύω πως μπορούμε να κατακτήσουμε τον τίτλο».

Για την παρουσία του αδερφού του στη Θεσσαλονίκη:

«Αισθάνομαι καλά. Είναι μεγάλη βοήθεια για εμένα, μου δίνει αυτοπεποίθηση που βρίσκεται δίπλα μου και τον αγαπώ».