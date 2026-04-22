Ταϊρί: Φυσικά και μπορούμε να το πάρουμε μέσα στην Ισπανία

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΝΟΥΣΗΣ

Αισιόδοξος εμφανίστηκε ο Μπριν Ταϊρί μετά την νίκη του ΠΑΟΚ με 79-73 απέναντι στην Μπιλμπάο για τον πρώτο τελικό του FIBA Europe Cup, σημειώνοντας πως ο Δικέφαλος μπορεί να κατακτήσει τον τίτλο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤ:

Για το παιχνίδι:

«Παλέψαμε σκληρά, κερδίσαμε το παιχνίδι. Η Μπιλμπάο είναι μια καλή ομάδα, είμαστε ικανοποιημένο για την διαφορά των 6 πόντων. Ο Γιαβόρσκι μας δημιούργησε αρκετά προβλήματα».

Για την εμφάνιση του ΠΑΟΚ:

«Είμαι χαρούμενος για τον τρόπο που παίξαμε. Το μπάσκετ δεν είναι τέλειο άθλημα. Κάναμε ορισμένα λάθη, υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε καλύτερα. Ωστόσο, έχουμε παιχνίδι το Σάββατο. Φυσικά και πιστεύω πως μπορούμε να κατακτήσουμε τον τίτλο».

Για την παρουσία του αδερφού του στη Θεσσαλονίκη:

«Αισθάνομαι καλά. Είναι μεγάλη βοήθεια για εμένα, μου δίνει αυτοπεποίθηση που βρίσκεται δίπλα μου και τον αγαπώ».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Παύλος Σαββίδης: Τα συλλυπητήρια της ΕΠΟ στην οικογένεια του ΠΑΟΚ

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Χωρίς νερό σήμερα για πέντε ώρες περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Τον τσάκωσαν με κλεμμένη μηχανή που δεν είχε πινακίδες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

Ν. Ανδρουλάκης: Ο Πρωθυπουργός καταλαβαίνει ότι πια το λάδι στο καντήλι τελειώνει

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Ταυτοποιήθηκε η σορός που βρέθηκε σε παραλία της Εύβοιας: Ανήκει σε 82χρονη που είχε εξαφανιστεί στην Ραφήνα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

Βαρύ πένθος για τον Ιβάν Σαββίδη – Έφυγε από τη ζωή ο αδερφός του, Παύλος