Τραγικό τέλος στην Κρήτη: Βρέθηκε νεκρή η 43χρονη Ελευθερία που είχε εξαφανιστεί

Τραγική αυλαία στην υπόθεση εξαφάνισης της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, της μητέρας από τις Δαφνές Ηρακλείου, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν το πρωί της περασμένης Κυριακής.

Σύμφωνα με το Cretalive, πριν λίγο εντοπίστηκε η σορός της, στη διάρκεια των εκτεταμένων ερευνών στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο χώρος έχει αποκλειστεί και δεν επιτρέπεται να πλησιάσει κανένας, μέχρι να φτάσει στο σημείο κλιμάκιο της Σήμανσης.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικές δυνάμεις, η Πυροσβεστική και διασώστες, καθώς οι έρευνες εξελίσσονταν σε δύσβατο ανάγλυφο με χαράδρες και απομονωμένα σημεία.

Σημειώνεται ότι τα ίχνη της μητέρας τριών παιδιών είχαν χαθεί από την Κυριακή 19 Απριλίου, με τον 23χρονο γιο της να δηλώνει την εξαφάνισή της λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, στο Β’ Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Μύρωνα.

Σύμφωνα με όσα είπε ο 23χρονος, μητέρα του έφυγε από το σπίτι της στο Ηράκλειο, στις 11 το πρωί της Κυριακής 19/4/2026, με το άσπρο τζιπ της. Η τελευταία τους επικοινωνία σημειώθηκε στις 19.00 της ίδιας ημέρας.

