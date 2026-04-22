Θεσσαλονίκη: Η νέα εφαρμογή στα κινητά για τις αστικές συγκοινωνίες- Καταργείται αυτή του ΟΑΣΘ, στον ΟΣΕΘ περνά η τηλεματική

Μέσα από την εφαρμογή «OSETH Bus» θα μπορούν πλέον να ενημερώνονται για τις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης οι πολίτες. Οι υφιστάμενες εφαρμογές «OASTH Bus» και τα εργαλεία τηλεματικής του ιστοτόπου του ΟΑΣΘ καταργούνται έως το τέλος της εβδομάδας και αντικαθίστανται από τη νέα εφαρμογή «OSETH Bus».

“Η απόφαση αυτή υλοποιείται στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του ψηφιακού μετασχηματισμού των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης, ενώ το νέο σύστημα τηλεματικής του ΟΣΕΘ αποτελεί πλέον το μοναδικό, επίσημο κανάλι πληροφόρησης για τα δρομολόγια και την κίνηση των λεωφορείων σε πραγματικό χρόνο”, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΟΑΣΘ.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση

Η Θεσσαλονίκη αλλάζει ψηφιακή σελίδα στις αστικές της συγκοινωνίες. Με στόχο την παροχή σύγχρονων και ενοποιημένων υπηρεσιών, ο ΟΑΣΘ ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι προχωρά στην οριστική απενεργοποίηση των ψηφιακών εφαρμογών του, έως το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας.

Συγκεκριμένα, οι υφιστάμενες εφαρμογές «OASTH Bus» και τα εργαλεία τηλεματικής του ιστοτόπου του ΟΑΣΘ αντικαθίστανται από τη νέα εφαρμογή «OSETH Bus».

Η απόφαση αυτή υλοποιείται στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του ψηφιακού μετασχηματισμού των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης, ενώ το νέο σύστημα τηλεματικής του ΟΣΕΘ αποτελεί πλέον το μοναδικό, επίσημο κανάλι πληροφόρησης για τα δρομολόγια και την κίνηση των λεωφορείων σε πραγματικό χρόνο.

Ο ΟΑΣΘ καλεί τους επιβάτες να κατεβάσουν τη νέα εφαρμογή για να συνεχίσουν να απολαμβάνουν έγκυρη πληροφόρηση για τις καθημερινές τους μετακινήσεις.

Θεσσαλονίκη

