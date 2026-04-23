Οι ΗΠΑ κατέσχεσαν ακόμα ένα τάνκερ του Ιράν ως απάντηση στις επιθέσεις των Φρουρών της Επανάστασης στα Στενά του Ορμούζ – Δείτε βίντεο

Λίγα 24ωρα μετά την κατάσχεση του τάνκερ «M/V Tifani» στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού, οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ έκαναν νέο ρεσάλτο σε τάνκερ, το οποίο σχετίζεται με το Ιράν και είναι στην «μαύρη λίστα» των αμερικανικών κυρώσεων.

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ δημοσίευσε σήμερα (23/04) πλάνα και βίντεο από την επιχείρηση νηοψίας στο τάνκερ «M/V Majestic X» στον Ινδικό Ωκεανό.

Overnight, U.S. forces carried out a maritime interdiction and right-of-visit boarding of the sanctioned stateless vessel M/T Majestic X transporting oil from Iran, in the Indian Ocean within the INDOPACOM area of responsibility.



April 23, 2026

Οι αμερικανικές αρχές υποστηρίζουν ότι το συγκεκριμένο πλοίο μετέφερε πετρέλαιο από το Ιράν και τονίζουν ότι «θα συνεχίσουν να διαταράσσουν τα παράνομα δίκτυα των Ιράν και ότι θα παρεμποδίσουν πλοία που παρέχουν υλική υποστήριξη στην Ισλαμική Δημοκρατία όπου και αν λειτουργούν».

Η κατάσχεση ακόμα ενός τάνκερ που συνδέεται με το Ιράν γίνεται μια ημέρα μετά τις επιθέσεις των Φρουρών της Επανάστασης σε τρία πλοία στα Στενά του Ορμούζ, εκ των οποίων ένα ελληνόκτητο πλοίο, το «Epaminondas».

Τα δεδομένα παρακολούθησης πλοίων έδειξαν το M/V Majestic X βρισκόταν στον Ινδικό Ωκεανό μεταξύ Σρι Λάνκα και Ινδονησίας, περίπου στην ίδια τοποθεσία όπου βρισκόταν το πετρελαιοφόρο M/V Tifani που κατασχέθηκε από τους Αμερικανούς προχθές Τρίτη (21/04) και είχε προορισμό την Ζουσάν της Κίνας.

Το M/V Majestic X είναι ένα πετρελαιοφόρο με σημαία Γουϊάνας και παλαιότερα είχε το όνομα Phonix και είχε υποστεί κυρώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ το 2024 για λαθρεμπόριο ιρανικού αργού πετρελαίου κατά παράβαση των αμερικανικών κυρώσεων κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.