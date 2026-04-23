MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Μαγνησία: Έριξε βενζίνη στο τζάκι και πήρε φωτιά το σπίτι – Στο νοσοκομείο ένας άνδρας

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Φωτιά ξέσπασε γύρω στις 8:30 το πρωί σε μικρή μονοκατοικία στις Νηές Σούρπης, όταν ο ιδιοκτήτης επιχείρησε να ανάψει το τζάκι χρησιμοποιώντας κατά λάθος βενζίνη αντί για πετρέλαιο.

Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε γρήγορα, με τον ίδιο να βγαίνει εγκαίρως από το σπίτι, έχοντας εισπνεύσει καπνό, και να μεταφέρεται προληπτικά στο νοσοκομείο.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής με 12 άνδρες, καθώς και συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ για διακοπή ρεύματος. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά, αποτρέποντας την πλήρη καταστροφή της στέγης και την επέκτασή της σε άλλους χώρους.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

