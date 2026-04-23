Μαγνησία: Έριξε βενζίνη στο τζάκι και πήρε φωτιά το σπίτι – Στο νοσοκομείο ένας άνδρας

Φωτιά ξέσπασε γύρω στις 8:30 το πρωί σε μικρή μονοκατοικία στις Νηές Σούρπης, όταν ο ιδιοκτήτης επιχείρησε να ανάψει το τζάκι χρησιμοποιώντας κατά λάθος βενζίνη αντί για πετρέλαιο.

Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε γρήγορα, με τον ίδιο να βγαίνει εγκαίρως από το σπίτι, έχοντας εισπνεύσει καπνό, και να μεταφέρεται προληπτικά στο νοσοκομείο.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής με 12 άνδρες, καθώς και συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ για διακοπή ρεύματος. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά, αποτρέποντας την πλήρη καταστροφή της στέγης και την επέκτασή της σε άλλους χώρους.