Τραγωδία στην Ιταλία: Μητέρα πήδηξε από μπαλκόνι τρίτου ορόφου με τα τρία παιδιά της

Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (22/04) στο Καταντζάρο της Ιταλίας, όταν μία μητέρα με τα τρία παιδιά της πήδηξε στο κενό από μπαλκόνι τρίτου ορόφου ενός κτιρίου στην οδό Zanotti Bianco.

Σύμφωνα με πληροφορίες του L’Unione Sarda, η μητέρα και τα δύο παιδιά της, τεσσάρων ετών και τεσσάρων μηνών, πέθαναν ακαριαία, ενώ η 5χρονη κόρη της νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο.

Catanzaro, una mamma si getta dal balcone con i tre figli: li aveva vestiti eleganti.#DentrolaNotizia pic.twitter.com/SxDGVTPtRp April 22, 2026

Η έρευνα διεξάγεται από την Ομάδα Δράσης του Καταντζάρο και συντονίζεται από την Εισαγγελέα Graziella.

Τέλος, η πιο πιθανή αιτία του τραγικού συμβάντος είναι δολοφονία-αυτοκτονία.