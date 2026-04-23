Κοβέσι από Δελφούς: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ακρωνύμιο της διαφθοράς και του νεποτισμού

Συζήτηση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι με τον δημοσιογράφο Παύλο Τσίμα κατά τη 2η μέρα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

«Η Ελλάδα έχει πολύ καλούς εισαγγελείς και αξιωματούχους, είναι κάτι που το βλέπουμε κάθε μέρα. Θεωρώ υπάρχει υποστήριξη από τις ελληνικές αρχές, λάβαμε ό,τι χρειαστήκαμε για το γραφείο μας», ανέφερε μεταξύ άλλων η κ. Κοβέσι, ενώ δεν παρέλειψε να τοποθετηθεί και για την έρευνά της στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Είμαστε εισαγγελείς, δουλειά μας είναι να αποδείξουμε πως όλοι είναι ίσοι απέναντι στον νόμο. Αν δεν υπάρξουν άρσεις ασυλίας, δεν μπορούμε να πραγματοποιήσουμε ανακρίσεις».

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ακρωνύμιο της διαφθοράς και του νεποτισμού»

Όπως είπε, αν κάποιος διαφωνεί με αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, μπορεί να πάει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο, ενώ ερωτηθείσα για την κριτική που δέχεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ακόμη και από μέλη της κυβέρνησης για «σαλαμοποίηση», η ίδια απάντησε:

«Δεν σχολιάζω τι λένε οι πολιτικοί. Απορρίπτω κάθε κατηγορία και στέκομαι στο πλευρό κάθε δικαστικού, τέτοιοι ισχυρισμοί δεν είναι αληθείς. Νομίζω όλος αυτός ο θόρυβος αποτελεί προσπάθεια να στρέψει την προσοχή από την ουσία του ζητήματος. Και η ουσία δεν αφορά την ανανέωση της θητείας της Εισαγγελίας, αλλά τι συνέβη στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σας θυμίζω τι είπα τον Οκτώβριο εδώ στην Ελλάδα: ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ακρωνύμιο της διαφθορά και του νεποτισμού. Έχω εμπιστοσύνη στους Έλληνες πολίτες ότι θα μπορέσουν να εστιάσουν εκεί που πρέπει».

«Είμαι εισαγγελέας εδώ και 30 χρόνια. Έχουμε δει διαφθορά, απάτη, κατάχρηση εξουσίας, αυτά όλα ορίζονται ως εγκλήματα σε όλες τις χώρες-μέλη της ΕΕ. Κανείς στον κόσμο δεν θα με πείσει ότι αυτά αποτελούν μέρος της δουλειάς των πολιτικών».

«Ελπίζω η έρευνα να συνεχιστεί με γρήγορο ρυθμό»

Όπως είπε, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έλαβε χθες την απάντηση από το Κοινοβούλιο, την οποία χαρακτήρισε «πολύ καλή», σημειώνοντας ότι «αυτό δείχνει ότι όλοι θέλουν να μάθουν τι συνέβη». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση αποτελεί προτεραιότητα και εξέφρασε την ελπίδα «να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτή την έρευνα με πολύ γρήγορο ρυθμό».

Η ίδια στάθηκε ιδιαίτερα και στη συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, επισημαίνοντας πως η συμφωνία με τον αρμόδιο υπουργό για τη διάθεση αστυνομικών που θα ασχοληθούν αποκλειστικά με τις συγκεκριμένες υποθέσεις «θα βοηθήσει πολύ» και «θα μας δώσει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε με την υπόθεση».

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών της, η Κοβέσι έφερε ως παράδειγμα την αύξηση των καταγγελιών στην Ελλάδα, τονίζοντας ότι φέτος καταγράφεται διπλάσιος αριθμός νέων υποθέσεων, κυρίως λόγω αναφορών πολιτών. Όπως είπε, αυτό αποτελεί «καλό σημάδι», καθώς δείχνει εμπιστοσύνη προς το έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Εξήρε, μάλιστα, το έργο των στελεχών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα, λέγοντας ότι «είναι πολύ καλοί» και εκφράζοντας τον θαυμασμό της για «το θάρρος, την αποφασιστικότητα και τη δραστηριότητά τους».

Αναφερόμενη στο ευρύτερο ζήτημα της διαφθοράς, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει χώρα απαλλαγμένη από τέτοια φαινόμενα. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «δεν υπάρχει καθαρή χώρα. Υπάρχει διαφθορά παντού. Υπάρχει απάτη παντού», διευκρινίζοντας ότι τα επίπεδα μπορεί να διαφέρουν ή να υπάρχουν συστημικές ιδιαιτερότητες, ωστόσο «το γεγονός ότι δεν ανακαλύπτεις και δεν ερευνάς δεν σε κάνει μια καθαρή χώρα».