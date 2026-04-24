H Μέλπω Λεκατσά σε ένα μοίρασμα καρδιάς: Ευτυχώς διεκόπη αυτή η δραματική εγκυμοσύνη

Η Μέλπω Λεκατσά και η κόρη της, Δώρα Χρυσικού συνομίλησαν με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, το απόγευμα της Παρασκευής, στο Στούντιο 4 της ΕΡΤ.

Ανάμεσα σε άλλα, μάλιστα, η συνταξιούχος φαρμακοποιός μίλησε για την δραματική, όπως η ίδια την χαρακτήρισε, εγκυμοσύνη που είχε πριν έρθει στον κόσμο το πρώτο της παιδί, η γνωστή ηθοποιός.

Πιο συγκεκριμένα, η Μέλπω Λεκατσά εξομολογήθηκε αρχικά πως “πριν από την Δώρα, έχει υπάρξει μια δραματική εγκυμοσύνη. Δεν θέλησα να μιλήσω γι’ αυτήν, η οποία διεκόπη ευτυχώς. Διότι θα μου ήταν πολύ δυσάρεστο να έχει συνεχιστεί”.

“Αυτή όμως η διακοπή, επειδή ήταν σε προχωρημένο μήνα και όχι στις πρώτες εβδομάδες, που επιτρέπεται, μου άφησε ένα μεγάλο τραύμα μέσα μου. Ότι “εγώ θέλω ντε και καλά να νικήσω το καθεστώς και να γίνω μητέρα”. Και αυτό το προσπάθησα πάρα πολύ, γιατί το πρώτο παιδί που έμεινα έγκυος το έχασα πέντε μηνών”.

“Άλλωστε ήταν μια προβλέψιμη, για μένα, κατάσταση γιατί μου έλεγαν ότι δεν θα κάνω παιδί. Μετά πείσμωσα τόσο πολύ όμως, έμεινα ξανά έγκυος στους τέσσερις μήνες και κάθισα εννιά μήνες στο κρεβάτι για τη Δώρα” συμπλήρωσε, επίσης, η Μέλπω Λεκατσά στο καθημερινό μαγκαζίνο της ΕΡΤ.