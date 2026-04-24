Γιάννης Αντετοκούνμπο: Στο στόχαστρο των Μπλέιζερς ο Έλληνας σούπερ σταρ

Σύμφωνα με την «The Oregonian» μια ακόμα ομάδα προστέθηκε στην… κούρσα για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο το ερχόμενο καλοκαίρι!

Ο λόγος για τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς οι οποίοι σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ του Μπιλ Όραμ, αναμένεται να κινηθούν προκειμένου να τον κάνουν δικό τους.

«Η επιστροφή του Ντέιμιαν Λίλαρντ, ειδικά με ένα ευκαιριακό συμβόλαιο 14 εκατομμυρίων δολαρίων, κάνει τους Μπλέιζερς καλύτερους στο παρκέ, αλλά δίνει επίσης στο front office μεγαλύτερη πίεση να τα δώσει όλα και να κυνηγήσει άλλους αστέρες» ανέφερε χαρακτηριστικά και κατέληγε:

«Οι Μπλέιζερς είναι έτοιμοι να καταθέσουν πρόταση για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο εφόσον είναι πρόθυμος να υπογράψει επέκταση, αλλά δεν είναι πιθανό να περιορίσουν τις επιλογές τους μόνο στον πρώην συμπαίκτη του Λίλαρντ στο Μιλγουόκι».

Πηγή: gazzetta.gr

Γιάννης Αντετοκούνμπο

