Πετσέτες κουζίνας: Κάθε πότε πρέπει να τις πλένετε, σύμφωνα με ειδικούς

Οι πετσέτες κουζίνας συγκαταλέγονται στα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται πιο συχνά στο σπίτι. Ωστόσο, λόγω της συνεχούς επαφής τους με επιφάνειες, τρόφιμα και υγρασία, μπορούν να μετατραπούν εύκολα σε εστία συσσώρευσης βακτηρίων. Παρότι αρκετοί τις πλένουν μόλις μία φορά την εβδομάδα, ειδικοί στον καθαρισμό επισημαίνουν ότι η συγκεκριμένη πρακτική ενδέχεται να μην επαρκεί για τη διατήρηση της σωστής υγιεινής στην κουζίνα.

Κάθε πότε πρέπει να πλένετε τις πετσέτες κουζίνας

Σύμφωνα με επαγγελματίες καθαρισμού, οι πετσέτες έρχονται καθημερινά σε επαφή με υγρασία, τρόφιμα και επιφάνειες της κουζίνας, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη μικροοργανισμών. Για τον λόγο αυτό, οι ειδικοί συνιστούν συχνή αλλαγή και σωστό πλύσιμο, για να μειωθεί ο κίνδυνος μόλυνσης και να διατηρείται καθαρή η κουζίνα.

Η Mona Murahwa, επαγγελματίας καθαρισμού και ιδρύτρια της Cleaning Mama συνιστά να αντικαθιστάτε τις λερωμένες πετσέτες με καθαρές κάθε δεύτερη μέρα. Για να μην βάζετε πλυντήριο συνεχώς, επενδύστε σε ένα σετ με αρκετές πετσέτες που θα σας καλύψουν για όλη την εβδομάδα. Μια έξυπνη συμβουλή είναι να χρησιμοποιείτε διαφορετικά χρώματα ή σχέδια ανάλογα με τη χρήση, ώστε να ξεχωρίζετε ποια προορίζεται για κάθε εργασία.

«Προτιμώ να έχω τις πιο καλές πετσέτες αποκλειστικά για το στέγνωμα των χεριών και των πιάτων, ώστε να είμαι σίγουρη ότι έρχονται σε επαφή μόνο με ήδη καθαρά αντικείμενα», εξηγεί η ίδια. «Για τις επιφάνειες, όπως οι πάγκοι και η πόρτα του ψυγείου, χρησιμοποιώ παλιά πανιά που δεν επηρεάζουν την αισθητική της κουζίνας μου».

Πώς να πλένετε σωστά τις πετσέτες κουζίνας

Αν οι χρησιμοποιημένες πετσέτες είναι υγρές, στεγνώστε τις στον αέρα πριν τις ρίξετε στα άπλυτα, ώστε να προλάβετε την ανάπτυξη μούχλας. Η Murahwa προτείνει τη χρήση ενός ξεχωριστού καλαθιού για τις πετσέτες κουζίνας, τις οποίες μπορείτε να πλένετε μαζικά μία φορά την εβδομάδα.

Συμβουλές για βαθύ καθαρισμό

Υψηλή θερμοκρασία : Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα με το ζεστό νερό και έναν εντατικό κύκλο πλύσης για να σκοτώσετε τα βακτήρια και να απομακρύνετε τα λίπη.

: Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα με το ζεστό νερό και έναν εντατικό κύκλο πλύσης για να σκοτώσετε τα βακτήρια και να απομακρύνετε τα λίπη. Πρόπλυση με ξύδι: Αν οι πετσέτες είναι πολύ λερωμένες, μουλιάστε τις σε 4 λίτρα ζεστό νερό αναμεμειγμένο με 1 έως 2 φλιτζάνια λευκό ξύδι, από 30 λεπτά έως δύο ώρες.

Το προϊόν που πρέπει να αποφεύγετε

Υπάρχει ένα προϊόν που δεν έχει θέση στο πλύσιμο των πετσετών: το μαλακτικό ρούχων. «Αν και είναι υπέροχο για τα σεντόνια και τα ρούχα σας, τα έλαια σιλικόνης που περιέχει κάνουν τις πετσέτες λιγότερο απορροφητικές, γεγονός που μειώνει τη διάρκεια ζωής τους», προειδοποιεί η Murahwa.

Πηγή: enikos.gr