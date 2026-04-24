“Φωτιά” η Ριάνα – Οι νέες φωτογραφίες που προκαλούν φρενίτιδα στα social media

Η Ριάνα κατάφερε για ακόμη μία φορά να στρέψει όλα τα βλέμματα πάνω της, «ρίχνοντας» το Instagram με μια σειρά από εντυπωσιακές φωτογραφίες που δημοσίευσε από τη νέα καλοκαιρινή συλλογή του brand της, Savage X Fenty.

Η διάσημη τραγουδίστρια και επιχειρηματίας πόζαρε φορώντας ένα κόκκινο σετ εσωρούχων με φλοράλ μοτίβο, το οποίο συνδύασε με σουτιέν με βαθύ ντεκολτέ, G-string και μίνι φούστα με άνοιγμα στο πίσω μέρος, αναδεικνύοντας τη σιλουέτα της και προκαλώντας φρενίτιδα στους θαυμαστές της.

badgalriri/Instagram

Οι εικόνες έγιναν αμέσως «viral», με τους followers της να αποθεώνουν την εμφάνισή της στα σχόλια, γράφοντας πως είναι «πιο καυτή από ποτέ» και πως «θα έπρεπε να… συλληφθεί για το πόσο εντυπωσιακή είναι». Η ίδια συνόδευσε την ανάρτησή της με τη φράση «Savage summer loading», προαναγγέλλοντας ουσιαστικά την καλοκαιρινή δυναμική του brand της, ενώ ανέδειξε και τη νέα συλλογή «Mon Amour», η οποία είναι ήδη διαθέσιμη για το κοινό.

badgalriri/Instagram

Η επιχειρηματική της δραστηριότητα συνεχίζει να αποτελεί σημαντικό κομμάτι της επιτυχίας της. Το Savage X Fenty, που ίδρυσε το 2018, έχει καταφέρει να ξεχωρίσει για τη φιλοσοφία της συμπερίληψης και των μεγεθών για κάθε σωματότυπο, φτάνοντας σε αποτίμηση που αγγίζει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Παρότι η Ριάνα αποχώρησε από τη θέση της CEO το 2023, παραμένει συνιδιοκτήτρια και εκτελεστική πρόεδρος, διατηρώντας ενεργό ρόλο στη δημιουργική κατεύθυνση του brand.

badgalriri/Instagram

Την ίδια στιγμή, στο επίκεντρο βρίσκεται και η προσωπική της ζωή, με τον σύντροφό της, A$AP Rocky, να μιλά πρόσφατα με ιδιαίτερα τρυφερά λόγια για εκείνη. Όπως αποκάλυψε, η Ριάνα έχει αλλάξει σημαντικά μετά τη μητρότητα, χωρίς όμως να χάσει τη «μαγεία» της. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει τρία παιδιά.

badgalriri/Instagram

Ο A$AP Rocky μίλησε ανοιχτά για τη σχέση τους, τονίζοντας ότι παρά τις υποχρεώσεις της καθημερινότητας, φροντίζουν να διατηρούν τη σπίθα ζωντανή. «Πρέπει να συνεχίζεις να βγαίνεις ραντεβού, να είστε φίλοι», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τις κοινές τους στιγμές, από βραδιές με ταινίες μέχρι παιχνίδια στο σπίτι. Μάλιστα, εξομολογήθηκε πως η πατρότητα τον έχει αλλάξει βαθιά, κάνοντάς τον πιο ευαίσθητο και αυξάνοντας τον σεβασμό του προς τις γυναίκες και ιδιαίτερα προς τις μητέρες.