Θεσσαλονίκη: Νέοι έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ. για παράνομη διαμονή στη χώρα – Μία σύλληψη

Στοχευμένη δράση πραγματοποίησε χθες η Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασμού για την πρόληψη και την καταστολή της παραβατικότητας, αλλά και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Ειδικότερα, διενεργήθηκαν έλεγχοι στην ευρύτερη περιοχή των οδών Γιαννιτσών, Αναγεννήσεως, Κωλέττη, Μοναστηρίου, καθώς και σε περιοχές του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου, κατά τους οποίους:

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

Η Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασμού για την πρόληψη και την καταστολή της παραβατικότητας, αλλά και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, απογευματινές έως βραδινές ώρες χθες (23-04-2026), πραγματοποίησε στοχευμένη δράση. Διενεργήθηκαν έλεγχοι στην ευρύτερη περιοχή των οδών Γιαννιτσών, Αναγεννήσεως, Κωλέττη, Μοναστηρίου, καθώς και σε περιοχές του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου, κατά τους οποίους:

Οι δράσεις και οι έλεγχοι θα συνεχιστούν σε διάφορες περιοχές του Νομού.