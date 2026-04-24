Θεσσαλονίκη: Νέοι έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ. για παράνομη διαμονή στη χώρα – Μία σύλληψη

Στοχευμένη δράση πραγματοποίησε χθες η Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασμού για την πρόληψη και την καταστολή της παραβατικότητας, αλλά και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Ειδικότερα, διενεργήθηκαν έλεγχοι στην ευρύτερη περιοχή των οδών Γιαννιτσών, Αναγεννήσεως, Κωλέττη, Μοναστηρίου, καθώς και σε περιοχές του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου, κατά τους οποίους:

• Ελέγχθηκαν (97) άτομα και (10) οχήματα,
• Προσήχθησαν (8) άτομα και
• Συνελήφθη (1) εξ’ αυτών για παράβαση του Νόμου περί αλλοδαπών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

Η Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασμού για την πρόληψη και την καταστολή της παραβατικότητας, αλλά και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, απογευματινές έως βραδινές ώρες χθες (23-04-2026), πραγματοποίησε στοχευμένη δράση. Διενεργήθηκαν έλεγχοι στην ευρύτερη περιοχή των οδών Γιαννιτσών, Αναγεννήσεως, Κωλέττη, Μοναστηρίου, καθώς και σε περιοχές του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου, κατά τους οποίους:

• Ελέγχθηκαν (97) άτομα και (10) οχήματα,
• Προσήχθησαν (8) άτομα και
• Συνελήφθη (1) εξ’ αυτών για παράβαση του Νόμου περί αλλοδαπών.

Οι δράσεις και οι έλεγχοι θα συνεχιστούν σε διάφορες περιοχές του Νομού.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Παραδόθηκε στη ΓΑΔΑ ένας 24χρονος για αιματηρή ληστεία σε περίπτερο στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

ΠΑΟΚ-Μπιλμπάο: Η εκπληκτική ατμόσφαιρα στο Παλατάκι και η ομιλία του Μπούτσκου – Δείτε την παρακάμερα του αγώνα

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Δανία: Σε ανθρώπινο λάθος φέρεται να οφείλεται η μετωπική των δύο τρένων, πέντε τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση – Δείτε βίντεο

LIFESTYLE 16 λεπτά πριν

Στράτος Τζώρτζογλου μετά το εξώδικο της Σοφίας Μαριόλα: Σέβομαι την απόφαση να μην μιλάμε για κανένα μέλος αυτής της υπόθεσης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Βαριά τραυματισμένος απεγκλωβίστηκε οδηγός ΙΧ μετά από σύγκρουση με νταλίκα στον ΒΟΑΚ – Δείτε φωτογραφίες

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Στον Άρειο Πάγο ο Παύλος Ασλανίδης: “Προσβάλλει τη μνήμη των νεκρών η δικογραφία”