Ακύλας: Η Παρθένα Χοροζίδου δεν θα κάνει τη μητέρα μου στη Eurovision

Τις φήμες που ήθελαν την Παρθένα Χοροζίδου να υποδύεται τη μητέρα του στη σκηνή της Eurovision 2026 διέψευσε ο Ακύλας λίγο πριν αναχωρήσει για τη Βιέννη.

Ο τραγουδιστής έκανε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες στο πάρτι για την ελληνική αποστολή, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 23 Απριλίου. Σε βίντεο που προβλήθηκε το πρωί της Παρασκευής στο «Happy Day» ο Ακύλας μίλησε για τη συνεργασία του με την ηθοποιό, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα έχει τον ρόλο της μητέρας του στη σκηνή της Eurovision.

Όπως είπε ο ίδιος: «Είναι ό,τι καλύτερο, στις πρόβες περνάμε φανταστικά. Κάνουμε πλάκα μεταξύ μας ότι είναι η μάνα μου, γιατί είχε ανακοινωθεί στην αρχή με το που βγήκε το όνομά της, ότι θα κάνει τη μητέρα μου, οπότε το κοροϊδεύουμε. Όποτε με βλέπει, φωνάζει “παιδί μου, παιδί μου”. Δεν θα κάνει τη μητέρα μου, όχι».

