Θεσσαλονίκη: Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε σε υπόγειο χώρο δίπλα από γνωστό κέντρο διασκέδασης

Υπό πλήρη έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά που ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι (23/04) δίπλα από γνωστό κέντρο διασκέδασης, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Υπενθυμίζεται πως στις φλόγες είχε τυλιχθεί, λίγο μετά τις 14:30, ο διπλανός υπόγειος χώρος του κέντρου διασκέδασης “Πύλη Αξιού”.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα για την κατάσβεση 4 οχήματα της Πυροσβεστικής με το ανάλογο προσωπικό, οι οποίοι και έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά.