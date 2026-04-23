MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Θα είναι κανονικά στα ψηφοδέλτια οι βουλευτές για τους οποίους αποφασίστηκε η άρση ασυλίας

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Απάντηση στο ερώτημα αν θα συμμετάσχουν στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας οι βουλευτές για τους οποίους αποφασίστηκε η άρση ασυλίας τους, έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.

«Όσοι είδαν τις χθεσινές ομιλίες των βουλευτών της ΝΔ και αν της δει κάποιος με προσοχή, θα δει ότι εξέπεμπαν αξιοπρέπεια, σοβαρότητα και σεβασμό. Άνθρωποι ενώ υπερασπίζονται την αθωότητά τους θέλουν να κριθούν από τη δικαιοσύνη για να μη μείνει καμία σκιά επάνω τους», ανέφερε.

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι όσοι παρακολούθησαν τις σχετικές τοποθετήσεις στη Βουλή «θα διαπίστωσαν ότι εξέπεμπαν αξιοπρέπεια, σοβαρότητα και σεβασμό», σημειώνοντας πως η στάση τους αποτελεί «την καλύτερη απάντηση στην τοξικότητα του πολιτικού συστήματος».

Ξεκαθάρισε, παράλληλα, ότι δεν τίθεται κανένα θέμα αποκλεισμού τους από τις εκλογικές λίστες, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα, θα είναι κανονικά στα ψηφοδέλτια».

Παύλος Μαρινάκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

