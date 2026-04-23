Μαρινάκης: Θα είναι κανονικά στα ψηφοδέλτια οι βουλευτές για τους οποίους αποφασίστηκε η άρση ασυλίας

Απάντηση στο ερώτημα αν θα συμμετάσχουν στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας οι βουλευτές για τους οποίους αποφασίστηκε η άρση ασυλίας τους, έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.

«Όσοι είδαν τις χθεσινές ομιλίες των βουλευτών της ΝΔ και αν της δει κάποιος με προσοχή, θα δει ότι εξέπεμπαν αξιοπρέπεια, σοβαρότητα και σεβασμό. Άνθρωποι ενώ υπερασπίζονται την αθωότητά τους θέλουν να κριθούν από τη δικαιοσύνη για να μη μείνει καμία σκιά επάνω τους», ανέφερε.

Ξεκαθάρισε, παράλληλα, ότι δεν τίθεται κανένα θέμα αποκλεισμού τους από τις εκλογικές λίστες, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα, θα είναι κανονικά στα ψηφοδέλτια».