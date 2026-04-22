Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας του Περού μετά την αναβολή αγοράς αεροσκαφών F-16

Ο υπουργός Άμυνας του Περού Κάρλος Ντίας παραιτήθηκε από τη θέση του, εξαιτίας της απόφασης του προσωρινού προέδρου Χοσέ Μπαλκάσαρ να αναβάλει την αγορά αεροσκαφών F-16 από τις ΗΠΑ.

Ο Μπαλκάσαρ, ο οποίος αποχωρεί από τον προεδρικό θώκο τον Ιούλιο, έχει δηλώσει πως η αγορά αναβάλλεται μέχρι να αναλάβει η επόμενη κυβέρνηση.

Οι διαπραγματεύσεις του Περού με διαφορετικές εταιρείες προκειμένου να εκσυγχρονίσει τον στόλο των μαχητικών του αεροσκαφών Mirage 2000 και MiG-29 που είχε αγοράσει τις δεκαετίες του 1980 και του 1990 μετρούν πλέον πολλά χρόνια.

Το Περού στοχεύει να αγοράσει εντέλει 24 μαχητικά αεροσκάφη, ωστόσο μια πρώτη συμφωνία αφορά 12 αεροσκάφη.

Μεταξύ των εταιρειών που κατέθεσαν προσφορά ήταν η αμερικανική Lockheed Martin. Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ενέκρινε την πώληση αεροσκαφών F-16 και την παροχή σχετικής στήριξης στο Περού τον Σεπτέμβριο του περασμένου χρόνου, με τη Lockheed Martin, μαζί με τις General Electric Aerospace και ⁠RTX Corp. Η συμφωνία έχει ύψος μέχρι 3,42 δισεκατομμύρια δολάρια, όπως είχε πει το Πεντάγωνο εκείνη την εποχή.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, ο Μπαλκάσαρ ακύρωσε την τελετή υπογραφής συμβολαίων για την αγορά των F-16 λίγες ώρες προτού την προγραμματισμένη ημερομηνία της 17ης Απριλίου, επικαλούμενος ανησυχίες ότι θα δεσμεύσει την επόμενη κυβέρνηση σε μια πολύ μεγάλη αμυντική αγοραπωλησία. Η κυβέρνηση δεν έχει επιβεβαιώσει δημοσίως πως αναμενόταν να πραγματοποιηθεί τελετή υπογραφής συμβολαίων.

Η αμερικανική πρεσβεία στη Λίμα προς το παρόν δεν έχει ανταποκριθεί σε αίτημα του Ρόιτερς να σχολιάσει.

Ο Ντίας, που ανέλαβε καθήκοντα στις 17 Μαρτίου, επρόκειτο να εμφανιστεί ενώπιον της Επιτροπής Άμυνας του Κογκρέσου προκειμένου να απαντήσει σε ερωτήματα σχετικά με την ακύρωση της υπογραφής συμφωνίας.