Γ. Τσιμιτσέλης: Εμφανίστηκε ο αδελφός του Λάμπρος στο “Όπου υπάρχει Ελλάδα” – “Οικογενειακή υπόθεση η εκπομπή σήμερα;”

Σε ζωντανή σύνδεση με τη Ρόδο βρέθηκε ο αδελφός του Γιάννη Τσιμιτσέλη, Λάμπρος Τσιμιτσέλης, στην εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ.

Ο ηθοποιός τον υποδέχθηκε on air με χιούμορ, αποκαλύπτοντας παράλληλα και ένα μικρό πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει το τελευταίο διάστημα, ενώ η συζήτηση επεκτάθηκε και στο άθλημα του πάντελ.

«Τι ωραίο βιντεάκι που ετοιμάσατε. Ο αδελφός μου φαίνεται να μ’ αγαπάει πάρα πολύ», είπε αρχικά με χιούμορ ο ηθοποιός, αποκαλύπτοντας πως το τελευταίο διάστημα αντιμετωπίζει ένα θέμα υγείας.

«Επειδή το τελευταίο καιρό ταλαιπωρείται από κάτι με την κορτιζόνη, έχει πρηστεί και νιώθει λίγο άβολα», σημείωσε.

Στη συνέχεια, απευθύνθηκε στον αδελφό του λέγοντας: «Αδελφέ, τι έγινε; Σε βγάλαμε live; Οικογενειακή υπόθεση η εκπομπή σήμερα; Έχει κίνηση στη Ρόδο κάτω;».

