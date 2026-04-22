Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι ο 48χρονος και η 20χρονη για την ψεύδη δήλωση πατρότητας σε νεογέννητο

Ελεύθερος με όρους ο 48χρονος και ελεύθερη άνευ όρων η 20χρονη για την υπόθεση αλλοίωσης οικογενειακής κατάστασης μεταξύ γονέα και παιδιού.

Μετά τις εξηγήσεις που έδωσαν ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι στον 48χρονο ωστόσο επιβλήθηκαν όροι. Αυτοί της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και αυτός της εμφάνισης σε ΑΤ της περιοχής στην οποία διαμένει.

Η εισαγγελέας είχε ασκήσει σε βάρος των δύο δίωξη για εμπορία ανθρώπων, για διατάραξη της οικογενειακής τάξης και υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης

Η καταγγελία έγινε από το ιατρικό προσωπικό της κλινικής, καθώς οι ενέργειες τους κίνησαν τις υποψίες, ενώ το μωρό με εντολή εισαγγελέα βρίσκεται σε νεογνολογική κλινική.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τον Μάρτιο του 2026 ο 48χρονος ήρθε σε επαφή με την 20χρονη, η οποία ήταν έγκυος, και προχώρησαν στη σύναψη συμφώνου συμβίωσης. Στις 14 Απριλίου 2026 γεννήθηκε το παιδί, το οποίο δηλώθηκε ως τέκνο των δύο, ενώ την επόμενη ημέρα το σύμφωνο συμβίωσης λύθηκε.

Μετά τη λήψη εξιτηρίου από ιδιωτική κλινική, οι δύο εμπλεκόμενοι αποχώρησαν με διαφορετικά οχήματα. Ο 48χρονος είχε μαζί του το βρέφος, ενώ στη συνέχεια φέρεται να προσέλαβε και βρεφονηπιοκόμο για τη φροντίδα του παιδιού.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΓΑΔΘ για την υπόθεση:

Η επισταμένη έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας-Χορτιάτη, οδήγησε στη σύλληψη δύο ατόμων που ενέχονται σε περίπτωσηαλλοίωσης της οικογενειακής κατάστασης μεταξύ γονέα και παιδιού.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν 48χρονος ημεδαπός και 20χρονη αλλοδαπή, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για διατάραξη της οικογενειακής τάξης και υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης.

Ειδικότερα, τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, ο 48χρονος ήρθε σε επαφή με την 20χρονη εγκυμονούσα και σύναψανΣύμφωνο Συμβίωσης. Ακολούθως, την 14-04-2026 έλαβε χώρα η γέννηση του παιδιού, το οποίο δηλώθηκε ως τέκνο των ανωτέρω και την επόμενη ημέρα λύθηκε το εν λόγω Σύμφωνο Συμβίωσης.

Χθες (17-04-2026), μετά τη χορήγηση εξιτηρίου από την κλινική, οι προαναφερόμενοι αποχώρησαν προςδιαφορετικές κατευθύνσεις με διαφορετικά αυτοκίνητα, εκ των οποίων στο ένα ο 48χρονος μαζί με το βρέφος, ενώ στην πορεία επιβίβασε στο όχημα και βρεφονηπιοκόμο, που είχε προσλάβει για την φροντίδα του παιδιού.