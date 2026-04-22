Τζάκρη: Σε καμία των περιπτώσεων δεν θα πήγαινα ξανά με τον Τσίπρα

THESTIVAL TEAM

Κατηγορηματική απέναντι στην προοπτική να συνεργαστεί με τον Αλέξη Τσίπρα εμφανίστηκε η Θεοδώρα Τζάκρη, η οποία μιλώντας στον ΣΚΑΪ δήλωσε πως «σε καμία των περιπτώσεων» δεν θα ξαναπήγαινε μαζί του. Χαρακτήρισε, μάλιστα, τον πρώην πρωθυπουργό ως «ηθικό αυτουργό» της διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, συμβάλλοντας στον κατακερματισμό της δημοκρατικής παράταξης. «Αν αυτήν τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι 5 κομμάτια, οφείλεται στις ενέργειες του Τσίπρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, η κ. Τζάκρη χαρακτήρισε ως θετικό τόσο τη σύγκλιση του κ. Τσίπρα προς το Κέντρο, όσο και το γεγονός ότι ο ίδιος μιλά για «σύγχρονο πατριωτισμό», δηλαδή δημιουργία μιας σύγχρονης παράταξης με πατριωτικά χαρακτηριστικά. 

«Πλην όμως, το πρόβλημα του Τσίπρα είναι οι πράξεις και όχι τα λόγια του. Δηλαδή επιφυλακτικότητα υπάρχει ως προς την ειλικρίνεια των προθέσεών του. Είχε όσες ευκαιρίες ήθελε να προωθήσει την ενιαία μεγάλη δημοκρατική παράταξη και όχι μόνο δεν έκανε αυτό, αλλά το προβοκάρισε κιόλας», υπογράμμισε.

