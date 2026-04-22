Θεσσαλονίκη: Έπεσαν οι υπογραφές για αντιπλημμυρικά έργα στην Ασπροβάλτα

Με νέα σύμβαση που υπέγραψε ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας, ξεκινούν άμεσα οι τεχνικές επεμβάσεις για την αποκατάσταση των συνθηκών ροής στην κοίτη του χειμάρρου Λογγάρι στην περιοχή της Ασπροβάλτας, που στο πρόσφατο παρελθόν πλημμύρισε, προκαλώντας σοβαρές ζημιές και προβλήματα στη διέλευση της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Καβάλας.

Οι εργασίες αφορούν στην αποκατάσταση της κοίτης του χειμάρρου με την εξασφάλιση επαρκούς διατομής και την ενίσχυση των πρανών (μέθοδος ζαρζανέτια), σε πολλά σημεία κατά μήκος της, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή ροή των υδάτων προς την θάλασσα.

Στόχος των προβλεπόμενων εργασιών με προϋπολογισμό 912.000 ευρώ από το Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, είναι να αποτραπεί ο κίνδυνος νέων προβλημάτων στη ομαλή διέλευση της εθνικής Θεσσαλονίκης – Καβάλας, στο ύψος των ορίων Θεσσαλονίκης – Σερρών, σε περίπτωση επόμενων ισχυρών βροχοπτώσεων, αλλά και να μην κινδυνεύσουν από πλημμύρες δεκάδες παραθεριστικές κατοικίες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.

Στο μεταξύ, το πρόγραμμα αποκατάστασης και συντήρησης των ρεμάτων που υλοποιεί η Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης για πρώτη φορά με τέτοιο εύρος εργασιών και σε τέτοια έκταση, έχει αποδώσει έως τώρα 35 παρεμβάσεις και τεχνικά έργα, σε 32 ρέματα στη

Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης και σε συνολικό μήκος μεγαλύτερο των 23.000 μέτρων.

«Έχουμε σε πλήρη ανάπτυξη μια μεγάλη προσπάθεια για την αντιπλημμυρική προστασία των δημόσιων υποδομών και των περιουσιών των συμπολιτών μας που εξελίσσεται οικισμό προς οικισμό σε όλους τους Δήμους του νομού. Είναι η δική μας έμπρακτη απάντηση στην ανάγκη για την θωράκιση του τόπου απέναντι στην Κλιματική Κρίση. Συνεχίζουμε με τους ίδιους εντατικούς ρυθμούς, την υλοποίηση του προγράμματος, προκειμένου για την αποτροπή πλημμυρικών φαινομένων με ολέθριες συνέπειες για τους συμπολίτες μας, τις περιουσίες τους, την οικονομική δραστηριότητα σε κάθε περιοχή, την ποιότητα των δημόσιων υποδομών και των υποδομών κοινής ωφέλειας», τονίζει ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας.

Αυτό το διάστημα είναι σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης ρέματος στο Μελισσουργό (Δ. Βόλβης), ξεκίνησε η συντήρηση και ο καθαρισμός 4 ρεμάτων στο Σταυρό (Δ. Βόλβης), ενώ μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων στο μεγάλο ρέμα Καβαλαρίου (Δ. Λαγκαδά), ακολουθούν ανάλογες εργασίες σε ρέματα στην περιοχή του Ζαγκλιβερίου (Δ. Λαγκαδά).