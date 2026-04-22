MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ν. Παππάς: Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη για μέτρα 500 εκατ. ευρώ αποτελούν κοροϊδία

Intime
|
THESTIVAL TEAM

«Κοροϊδία» χαρακτήρισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νίκος Παππάς, τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός.

Όπως ανέφερε, σε δήλωσή του, «τα 12 δισ. ευρώ πρωτογενές πλεόνασμα του 2025 “χτίστηκαν” με τον ΦΠΑ, που αρνείται να μειώσει ο κ. Μητσοτάκης. Τα “αχρείαστα” 6 δισ. του υπερπλεονάσματος λείπουν από την αγορά και τα νοικοκυριά».

«Ο δημοσιονομικός χώρος υπάρχει. Ο δημοσιονομικός κανόνας επιτρέπει έκτακτες δαπάνες ύψους 2,5 δισ. ευρώ (ή 1% του ΑΕΠ)», υπογράμμισε και πρόσθεσε: «Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη για μέτρα 500 εκατ. ευρώ αποτελούν κοροϊδία. Την ώρα, μάλιστα, που κρατάει 7 δισ. ευρώ για να αποπληρώσει πρόωρα χρέος τον ερχόμενο Ιούνιο».

«Δεν θέλουν να στηρίξουν την οικονομία και την κοινωνία. Ας φύγουν για να ανασάνει ο τόπος», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Νίκος Παππάς

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

