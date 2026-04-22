Αλέξανδρος Τσουβέλας: Τον τελικό του 1987 τον είδα με τον Βαγγέλη Ρωχάμη

Καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Καλύτερα αργά» ήταν το βράδυ της Τρίτης ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, για μια εφ όλης της ύλης συνέντευξη με την Αθηναϊδα Νέγκα.

Ο γνωστός κωμικός, μάλιστα, αποκάλυψε για πρώτη φορά τη σχέση του με τον Βαγγέλη Ρωχάμη.

«Ήρθαν οι γονείς μου από το χωριό, εγώ γεννήθηκα εδώ και μέναμε στο Περιστέρι. Στο διπλανό σπίτι έμενε ένα ζευγάρι, ο κύριος Βαγγέλης και η Σόφη, οι οποίοι μας βοηθούσαν, μας έφερναν φαγητό… Και η μητέρα μου πολλές φορές με άφηνε στη Σόφη. Μια μέρα ήρθε ένα περιπολικό και πήρε τον κύριο Βαγγέλη.

Ο κύριος Βαγγέλης ήταν ο Ρωχάμης! Μιλάω σοβαρά! Μέναμε μεσοτοιχία και με άφηνε η οικογένειά μου με τον Βαγγέλη Ρωχάμη και τη Σόφη. Τον τελικό του 1987 τον είδα με τον Βαγγέλη Ρωχάμη, ήμουν έξι ετών», είπε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.